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ULTIME DA TRIGORIA | Roma, ripresa degli allenamenti: Malen e Wesley parzialmente in gruppo

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malen e wesley abbracciati sorridenti a Trigoria

La Roma è tornata ad allenarsi questo pomeriggio a Trigoria dopo i giorni di pausa concessi durante la lunga sosta per le nazionali. Per Gian Piero Gasperini arrivano indicazioni positive soprattutto da Donyell Malen e Wesley.

I due giallorossi hanno infatti svolto parte della seduta insieme al gruppo, proseguendo il percorso verso il pieno recupero. Un passo avanti importante a cinque giorni dalla trasferta contro il Como, anche se le loro condizioni continueranno a essere valutate nel corso della settimana.

Nel frattempo Gasperini ha cominciato a riabbracciare anche diversi nazionali. Sono rientrati a Trigoria Gianluca Mancini, Daniele Ghilardi, Emanuele Lulli, Niccolò Pisilli, Evan Ndicka, Konstantinos Koulierakis e De Marzi.

La rosa tornerà progressivamente a riempirsi nei prossimi giorni con gli ultimi rientri dagli impegni internazionali. Da qui a domenica il tecnico potrà quindi iniziare a preparare più nel dettaglio la sfida del Sinigaglia, con particolare attenzione al recupero completo di Malen e Wesley.
Redazione Giallorossi.net

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