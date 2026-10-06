L’INTERVISTA | Gasperini: “Dybala doveva restare assolutamente alla Roma. Cagliari e Frosinone le sorprese”

Gian Piero Gasperini si racconta dopo poco più di un anno alla guida della Roma. Il tecnico giallorosso, intervistato da La Stampa, ha fatto il punto sul percorso costruito nella Capitale, sulla crescita della squadra e sulla solidità mostrata in questo avvio di stagione. Spazio anche al futuro del campionato e alla scelta di Paulo Dybala di continuare la propria avventura in giallorosso.

Dopo poco più di un anno alla Roma, qual è il suo primo bilancio?

“Questo è un bel periodo. Però sappiamo benissimo che bisogna andare avanti con continuità, sempre con grande passione e determinazione. I percorsi non sono mai dritti: ci sono sempre dei cicli, si va in alto, poi si scende. Ed è proprio in quei momenti che bisogna avere la forza di ripartire e di credere”.

In questo periodo lei ha dato personalità e non solo tattica alla Roma. Qual è il segreto?

“Come in tutte le situazioni, credo che il segreto sia quello di lavorare bene, con professionalità, e poi avere a disposizione buoni calciatori, persone ottime, una bella società e un ambiente entusiasta. È un po’ come quando lavori nelle vigne: devi avere tutte queste componenti a disposizione”.

Come nasce una difesa di ferro?

“Dipende, a volte sono caratteristiche proprie delle squadre. Ci sono stagioni in cui prevale il gioco offensivo. Ma alla fine, quando si gioca al vertice, a essere premiate sono le formazioni capaci di difendersi e di attaccare”.

Quali squadre l’hanno sorpresa di più in Serie A?

“Ora è ancora presto, cinque giornate sono poche. Credo che questo sarà un campionato molto equilibrato. Ma nelle prime gare, il Cagliari e il Frosinone”.

Si dice che sia stato lei, in persona, a convincere Dybala a restare a Roma. È vero?

“Io di sicuro ho pensato che Dybala, da grande campione, dovesse rimanere assolutamente alla Roma. Però la volontà più importante è stata la sua, unita a quella della società e di tutto l’ambiente”.

FONTE: La Stampa