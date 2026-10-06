ON AIR | Torri: “Endrick può diventare il nuovo Muriel di Gasp”, Pes: “Nuova telenovela, speriamo fisica diversamente da Zirkzee”, Carina: “Doumbia giocatore di livello superiore, i nostri club hanno dormito”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Gasperini molto loquace, forse per la lunga sosta di campionato. Far giocare Balerdi e Soulè? Non parliamo di due fulcri, di due titolari inamovibili…diciamo che non sono Svilar e Konè. A me spaventa più quello che faranno gli argentini dopo la partita che durante la partita. La situazione è anomala, e avendo delle alternative, torno al vecchio lodo: gli argentini giocano col Real Madrid, mentre quelli che sono qua giocano col Como…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Quanti anni abbiamo sentito da Pallotta e tutti gli amici suoi tutte le chiacchiere sul progetto, sulle giovanili, sui modelli, sul marchio….c’hanno intrattenuto con una marea di ca**ate che abbiamo ascoltati tutti contenti… Friedkin ora prenderà una multa, ma se avesse speso questi 60 milioni per un’ala sinistra forte che gli avrebbero fatto? Invece di pagare 10-15 milioni di multa, ne avrebbe pagati 20 o 25. Ma questi sono i soldi che ci servono per vincere. Qua a Roma c’hanno fregato senza vincere…pensa se vinci! Qua ti puoi vendere subito Svilar e Konè, perchè poi chi si azzarda a dirti una parola…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Ma come si fa a mettere una partita di cartello come Como-Roma alle 12:30? Gasperini spera che questa sosta così lunga venga rivista, perchè in teoria dovrebbe durare per quattro anni. Gasp è focalizzato sulla cura dei giocatori, perchè in alcuni ruoli se ti mancano certi giocatori ti cala troppo il livello…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Endrick come telenovela si avvicina molto a quella di Zirkzee dell’anno scorso, e penso che ce la porteremo dietro a lungo. La scorsa estate se fosse partito in prestito ci sarebbero state ottime possibilità. Endrick non sta giocando nonostante Mou lo abbia voluto tenere, e la Roma è alla finestra. Spero che il finale non sia lo stesso di Zirkzee, stavolta ci sono basi migliori: la Roma un giocatore lì lo vuole prendere. Se la squadra resterà vicino ai primi posti in classifica, io penso che uno sforzo lo dovrai fare. Endrick ha tutte le caratteristiche che piacciono, e lui è intrigato dalla Roma. A fari spenti i contatti continuano a esserci, è un profilo che intriga parecchio…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Endrick non è quel tipo di giocatore che cercava la Roma, non è l’esterno sinistro di piede destro, non è un’ala. Certo, è un attaccante molto duttile, ma se la Roma cerca un esterno non è quel tipo di calciatore lì. Se il brasiliano continuerà a non giocare al Real Madrid, si apriranno inevitabilmente le porte alla cessione a gennaio…”

Piero Torri (Manà Manà Sport): “Ci sono state delle chiacchierate tra Wesley e Endrick: “Vieni qui che ti diverti, con Gasp fai gol e giochi la Champions…”. Ci può stare, in tutte le trattative di mercato ci sono queste dinamiche. Per gennaio penso ci sia la volontà della proprietà di fare uno sforzo. Ad esempio non mi sembra impossibile che il Frosinone possa ceder Kvernadze. Non è una garanzia? Ma perchè Van Bommel o Endrick sarebbero garanzie? Giusto se prendessi Olise saresti sicuro di aver preso una garanzia. Endrick per me potrebbe diventare il nuovo Muriel di Gasperini, un altro che, come Malen, quando prende palla ha come primo pensiero la porta indipendentemente dal ruolo che andrebbe a rivestire…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Dal punto di vista tattico, quella col Como è molto più difficile come partita rispetto a quella contro il Real Madrid. Poi dal punto di vista tecnico è un’altra storia, perchè se ti parte Mbappè…Però contro il Real non devi inventarti niente, devi solo saper difendere contro quei mostri…Penso che la partita contro il Como sia la più difficile da preparare, il Como è veramente una squadra imprevedibile, lo scorso anno si schierò a tre a sorpresa…”

Stefano Carina (Radio Radio): “Questa è stata una sosta insolita, chissà se si ripeterà in futuro, è piaciuta a pochi. Chi è partito a 300 all’ora come Roma e Lazio si sono dovute fermare, e ora devono ripartire…non è mica semplice. La Roma era partita bene, aveva riattaccato subito la spina, vediamo se lo farà anche dopo la sosta e a Como avremo subito la risposta. Complimenti a chi ha messo la partita alle 12:30, chi lo ha fatto è un genio del male. Ma puoi fare una partita del genere a mezzogiorno e mezza… L’Italia? Doumbia è stato il migliore in campo, ha un’eleganza e una forza fisica, si vede che è un giocatore categoria superiore. I nostri club hanno dormito, e lo Sporting se lo è portato via per 20 milioni. Vedrete che ora lo rivenderanno a 50 milioni…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “E’ la prima volta che la sosta è così lunga, ognuno ha cercato di limitare i danni, per chi ha giocato quattro partite in dodici giorni qualche infortunio ci sta. Se avessi Nico Paz o Mastantuono che tornano giovedì in Italia, io li manderei in campo lo stesso domenica…sono ragazzi di 22-23 anni che mica tornano a piedi… La rosa della Roma vale 600 milioni? Non so se siano reali queste cifre. I prezzi dei calciatori sono un casino nel momento in cui ti metti in concorrenza. Ci sono delle opportunità che ti passano davanti al naso e non sai approfittarne…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Le incognite dei nazionali valgono per tutte le squadre, anche il Como ha giocatori che in giro. Non sai mai come tornano i calciatori, spesso si allenano pochissimo e viaggiano, poi magari domenica fanno una partita straordinaria. Sia Roma che Como hanno questo problema, ma non per questo non mi aspetto una gran partita…La rosa della Roma vale 600 milioni e quella del Como 580, la differenza è che il Como li ha presi e costavano poco, la Roma li ha comprati e costavano tanto. Il Como li ha cresciuti, la Roma li ha presi già fatti. Sono diversi come investimenti: la rosa del Como è stata pagata 10 milioni e ora ne vale 600, quella della Roma invece l’ha pagata 400…”

Redazione Giallorossi.net