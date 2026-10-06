GIALLOROSSI IN PRESTITO | Seck è un muro, Cherubini-gol in azzurro. El Aynaoui fa gli straordinari col Marocco

Campionati fermi, ma non per tutti. La sosta per le Nazionali ha lasciato spazio soprattutto alla Serie C e agli impegni internazionali, permettendo a diversi calciatori ancora di proprietà della Roma di mettersi in mostra. Mohamed Seck gioca 90 minuti nella vittoria del Foggia a Cosenza e viene promosso dalle pagelle, Radoslaw Zelezny continua il suo buon momento a Perugia, mentre Luigi Cherubini festeggia la qualificazione agli Europei Under 21 segnando contro la Polonia. Sosta decisamente intensa anche per Neil El Aynaoui e Anass Salah-Eddine con il Marocco.

MOHAMED SECK (Foggia) – Altra prova convincente per il centrale classe 2007, ormai sempre più dentro le rotazioni di Auteri. Seck torna titolare nella trasferta contro il Cosenza e disputa tutti i 90 minuti del successo per 2-0 dei rossoneri, contribuendo a mantenere la porta inviolata. Una prestazione particolarmente solida: il Foggia soffre in alcuni momenti della gara, ma la linea difensiva regge e le pagelle premiano il giovane di proprietà della Roma. Il Corriere della Calabria gli assegna 6,5, mentre Foggiacalciomania ne sottolinea la prova praticamente senza sbavature. Seck rimedia anche un’ammonizione al 28′, ma non si lascia condizionare dal cartellino. Dopo qualche passaggio a vuoto nelle settimane precedenti, un altro segnale incoraggiante nel suo percorso di crescita. (Prestito)

RADOSLAW ZELEZNY (Perugia) – Continua il buon momento del portiere polacco. Zelezny è ancora titolare nel derby umbro contro il Gubbio e disputa tutti i 90 minuti della vittoria del Perugia per 3-1. Sul gran gol di Barani che vale il momentaneo pareggio può poco, mentre nella ripresa è importante con un intervento che impedisce ai padroni di casa di riaprire la gara. Le valutazioni sono positive: 6,5 nelle pagelle locali, che ne sottolineano soprattutto la sicurezza tra i pali e nelle uscite. Dopo il clean sheet contro la Reggiana, un’altra prestazione convincente per il classe 2006. (Prestito con opzione e contro-opzione)

FEDERICO NARDIN (Pescara) – Buscè lo rilancia dal primo minuto nella delicata trasferta di Livorno e il difensore risponde presente. Nardin disputa tutta la partita nel successo per 1-0 conquistato dal Pescara al Picchi con il gol di Sardo in pieno recupero. I biancazzurri soffrono soprattutto nella ripresa, ma il centrale di proprietà della Roma tiene bene nei momenti più complicati. TuttoPescaraCalcio gli assegna 6,5, mentre Il Messaggero lo valuta con un 6. Dopo due partite consecutive trascorse in panchina, sfrutta dunque bene l’occasione. Per Nardin è arrivata inoltre la convocazione con l’Italia Under 19 per le due amichevoli contro la Scozia del 10 e 13 ottobre, ancora da disputare. (Prestito)

MARCO LITTI (Lecco) – Dopo la prima da titolare contro il Cittadella e il problema al ginocchio che lo aveva costretto a fermarsi all’intervallo, Litti torna immediatamente a disposizione. Contro l’Union Brescia parte dalla panchina ed entra al 77′ al posto di Manetti, con il risultato ancora sull’1-1. Il suo ingresso è subito movimentato: praticamente alla prima azione viene ammonito. Nel concitato finale il Lecco trova il 2-1 con Casarotto al 92′, ma viene raggiunto da Spagnoli al 97′ per il definitivo 2-2. Poco più di un quarto d’ora, recupero compreso, per il classe 2007: la notizia positiva è soprattutto averlo rivisto immediatamente in campo dopo il problema accusato nella gara precedente. (Prestito fino al 30 giugno 2027)

LUIGI CHERUBINI (Benevento) – Il campionato di Serie B si ferma, ma Cherubini sfrutta alla grande la sosta con l’Italia Under 21. Nella trasferta contro l’Armenia, vinta dagli azzurrini 1-0, entra al 79′ al posto di Koleosho e partecipa all’assalto finale che porta alla rete decisiva in pieno recupero. Ancora meglio quattro giorni dopo contro la Polonia: Baldini lo inserisce nuovamente al 79′ e stavolta Cherubini impiega appena sette minuti per lasciare il segno, firmando all’86′ il gol del definitivo 6-2. Una rete che completa la festa dell’Italia, qualificata direttamente alla fase finale dell’Europeo Under 21. Una sosta breve nei minutaggi, ma decisamente pesante nel rendimento. (Prestito con diritto di opzione e obbligo di riscatto)

MATTIA MANNINI (Benevento) – Sosta internazionale anche per Mannini, impegnato con l’Italia Under 20 nel torneo di La Nucía. Contro l’Inghilterra parte titolare e con la fascia da capitano, giocando il primo tempo nella sconfitta azzurra per 3-1. Nella successiva gara persa 3-0 contro la Germania entra invece al 70′. Chiude il torneo con circa mezz’ora nella convincente vittoria per 3-0 sulla Francia: subentra al 65′ a Di Nunzio e al 73′ va anche vicino al gol, con una conclusione respinta dal portiere Stawiecki. Una sosta che gli ha consentito di accumulare minuti e responsabilità, anche se resta ancora alla ricerca di maggiore continuità con il Benevento. (Prestito con diritto di opzione)

FILIPPO REALE (Carrarese) – Nessun impegno ufficiale per la Carrarese durante la sosta della Serie B. Reale resta quindi fermo all’ultima gara disputata contro il Benevento, nella quale aveva giocato tutti i 90 minuti ottenendo giudizi complessivamente sufficienti. Il centrale classe 2006 non è stato impegnato con le selezioni azzurre in questa finestra internazionale. (Prestito con opzione di riscatto e controriscatto in favore della Roma)

NEIL EL AYNAOUI (RB Lipsia) – Altro che settimana di riposo. Il centrocampista è stato uno dei giallorossi in prestito maggiormente utilizzati dalle rispettive Nazionali. El Aynaoui parte titolare con il Marocco sia nella vittoria per 2-0 contro il Gabon, giocando tutti i 90 minuti, sia nel successivo 2-0 sul Lesotho, dove resta in campo per 67 minuti. Il ct Ouahbi lo conferma poi nell’undici iniziale anche nell’amichevole del 4 ottobre contro il Mali: altro impiego dall’inizio e partita giocata fino al termine nell’1-1 di Tangeri. Nessun gol o assist, ma tre presenze da titolare e oltre 240 minuti complessivi rappresentano un’indicazione chiarissima sulla considerazione di cui gode ormai nel Marocco. (Prestito con diritto di riscatto)

ANASS SALAH-EDDINE (Panathinaikos) – Anche il laterale del Panathinaikos ha vissuto la sosta con il Marocco. Nella vittoria per 2-0 contro il Lesotho resta a disposizione senza essere utilizzato, ma nell’amichevole successiva contro il Mali arriva una chance decisamente più importante: Salah-Eddine viene schierato titolare sulla fascia sinistra e disputa tutti i 90 minuti dell’1-1. Un’altra presenza utile dopo i primi passi con il Panathinaikos e soprattutto un segnale della sua presenza nelle rotazioni della Nazionale marocchina. (Prestito con diritto di riscatto)

MARASH KUMBULLA (Rayo Vallecano) – Se con il Rayo continua ad aspettare spazio, qualcosa si muove almeno con l’Albania. Kumbulla resta in panchina nella vittoria per 2-0 contro la Bielorussia, ma nella successiva trasferta di Nations League a San Marino entra all’intervallo al posto di Djimsiti. Disputa quindi tutta la seconda frazione del 3-0 albanese, senza gol, assist o cartellini e contribuendo a mantenere la porta inviolata. Quarantacinque minuti preziosi per un difensore che nelle ultime due gare di Liga contro Espanyol e Osasuna era invece rimasto sempre in panchina. (Prestito con diritto di riscatto)

ARTEM DOVBYK (Bologna) – L’ucraino era stato convocato dalla propria Nazionale, ma questa volta non ha raggiunto il ritiro dell’Ucraina. D’accordo con il Bologna ha preferito restare a Casteldebole per completare il recupero dal problema muscolare ai flessori che gli aveva fatto saltare Napoli e Torino e ritrovare la condizione migliore. La notizia positiva è che Dovbyk è già tornato ad allenarsi regolarmente con il gruppo: l’obiettivo è rientrare a disposizione alla ripresa del campionato. (Prestito con diritto di riscatto)

ROBINIO VAZ (Hull City) – Nessuna partita di Premier League durante la sosta e nessun impegno con le selezioni giovanili francesi in questa finestra. Vaz resta quindi fermo alle due presenze consecutive raccolte dalla panchina contro Chelsea e Newcastle, primi minuti nella massima serie inglese dopo il trasferimento dalla Roma. (Prestito con diritto di riscatto)

ANGELIÑO (Deportivo La Coruña) – Nessun nuovo impegno ufficiale nel periodo preso in esame e nessuna convocazione con la Spagna. Lo spagnolo resta quindi fermo alla precedente settimana, caratterizzata dall’espulsione rimediata al 59′ contro il Siviglia e dalla conseguente squalifica scontata nella sfida contro il Betis. (Prestito con diritto di riscatto)

JAN ZIOLKOWSKI (Monza) – Il centrale polacco continua il percorso di recupero dal problema alla fascia plantare che lo aveva tenuto fuori nelle precedenti giornate. Nessun minuto con il Monza durante la sosta e nessun impiego con la Polonia in questa finestra: la priorità resta tornare pienamente a disposizione del club brianzolo. (Prestito con diritto di riscatto)

Giallorossi.net / T. De Cortis