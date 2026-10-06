CALCIOMERCATO | Oosterwolde, la Roma non molla: a gennaio può riaprirsi la trattativa

La storia tra la Roma e Jayden Oosterwolde potrebbe non essere finita. Dopo il clamoroso stop della scorsa estate, il nome dell’olandese è rimasto sui radar di Tony D’Amico e di Gian Piero Gasperini. E gennaio può diventare il mese della seconda occasione.
La trattativa sembrava praticamente chiusa quando Oosterwolde era arrivato nella Capitale per sostenere le visite mediche. Proprio gli esami, però, avevano fatto emergere alcune perplessità sulle condizioni dell’infortunio muscolare del giocatore. Uno stop che, a inizio settembre, ha poi richiesto un intervento chirurgico e un recupero stimato intorno ai tre mesi.
Secondo il Corriere dello Sport, la Roma non ha comunque cancellato il suo nome dalla lista. D’Amico continua a seguirne il recupero e lo stesso Gasperini, che aveva già dato il proprio via libera all’operazione in estate, resta interessato al profilo dell’ex Parma. Una volta tornato pienamente a disposizione, Oosterwolde potrebbe quindi tornare concretamente d’attualità.
Un altro segnale è arrivato nelle scorse settimane a Istanbul, prima della sfida tra Roma e Fenerbahçe. Oosterwolde è andato a salutare alcuni giocatori giallorossi e ha incontrato anche Gasperini, lo staff medico e i preparatori. Un contatto che testimonia come, nonostante l’affare saltato in estate, i rapporti siano rimasti buoni.
LEGGI ANCHE – FOCUS | Roma, ecco Oosterwolde: infortuni e collocazione tattica, i nodi da sciogliere
La Roma osserva quindi l’evoluzione del recupero, senza fretta ma senza aver chiuso la porta. Se le condizioni fisiche daranno le giuste garanzie, gennaio potrebbe riportare Oosterwolde al centro del mercato giallorosso. L’estate ha interrotto la trattativa sul più bello, ma non necessariamente la storia.
FONTE: Corriere dello Sport
se si è rimesso bene questo è un gran bel giocatore da alternativa a wesley
Operazione veramente enigmatica questa di Oosterwolde. Non sembra essere di nessuna utilità per la nostra rosa sia per caratteristiche che per livello (non ha mai visto nessuna nazionale nemmeno giovanile)…e non parliamo del prezzo ipotizzato. Ora reduce da intervento chirurgico sarebbe ancora nel mirino? Mah… io credo e spero di no.
Il prezzo ipotizzato: diritto di riscatto a 13 milioni, in un momento cui gente con due partite alle spalle viene quotata 50 milioni. Ma davvero, dici? Poi, lasciamo stare il discorso sull’utilità, visto che le sue caratteristiche si sposerebbero bene con il calcio voluto da Gasperini…
Spero che arrivi
sembra decisamente piu credibile calcisticamente il titolare nel suo ruolo, Brown che segnò contro di noi in champions, fisico e progressione di buon livello, in mano di gasp potrebbe diventare una bella risorsa.
Il fatto di cercare il panchinaro infortunato del fenerbache sembra una notizia un po demenziale, bisogna capire chi ha interesse a pubblicizzare il calciatore oppure screditare dirigenti Roma con trattative di giocatori rotti e fuori rosa
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.