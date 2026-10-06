CALCIOMERCATO | Oosterwolde, la Roma non molla: a gennaio può riaprirsi la trattativa

La storia tra la Roma e Jayden Oosterwolde potrebbe non essere finita. Dopo il clamoroso stop della scorsa estate, il nome dell’olandese è rimasto sui radar di Tony D’Amico e di Gian Piero Gasperini. E gennaio può diventare il mese della seconda occasione.

La trattativa sembrava praticamente chiusa quando Oosterwolde era arrivato nella Capitale per sostenere le visite mediche. Proprio gli esami, però, avevano fatto emergere alcune perplessità sulle condizioni dell’infortunio muscolare del giocatore. Uno stop che, a inizio settembre, ha poi richiesto un intervento chirurgico e un recupero stimato intorno ai tre mesi.

Secondo il Corriere dello Sport, la Roma non ha comunque cancellato il suo nome dalla lista. D’Amico continua a seguirne il recupero e lo stesso Gasperini, che aveva già dato il proprio via libera all’operazione in estate, resta interessato al profilo dell’ex Parma. Una volta tornato pienamente a disposizione, Oosterwolde potrebbe quindi tornare concretamente d’attualità.

Un altro segnale è arrivato nelle scorse settimane a Istanbul, prima della sfida tra Roma e Fenerbahçe. Oosterwolde è andato a salutare alcuni giocatori giallorossi e ha incontrato anche Gasperini, lo staff medico e i preparatori. Un contatto che testimonia come, nonostante l’affare saltato in estate, i rapporti siano rimasti buoni.

La Roma osserva quindi l’evoluzione del recupero, senza fretta ma senza aver chiuso la porta. Se le condizioni fisiche daranno le giuste garanzie, gennaio potrebbe riportare Oosterwolde al centro del mercato giallorosso. L’estate ha interrotto la trattativa sul più bello, ma non necessariamente la storia.

FONTE: Corriere dello Sport