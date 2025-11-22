FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo sabato 22 novembre 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 – L’Inter torna su Konè, è un pallino di Chivu

L’Inter torna alla carica per Manu Koné. Come riferito dal giornalista Pasquale Guarro su X, in viale della Liberazione non hanno accantonato l’idea di provare a inserirsi sul centrocampista della Roma, nonostante la situazione sia più complessa rispetto all’estate. Chivu stravede per il giocatore e lo considera l’unico per cui valga un sacrificio. I dirigenti nerazzurri stanno verificando se esistano ancora margini per un assalto.

LEGGI ANCHE – Francia pazza di Konè: PSG pronto a offrire 60 milioni per convincere la Roma

Ore 8:45 – Questione di Pelle(grini). Il futuro può ancora aspettare

Lorenzo Pellegrini vive il miglior momento degli ultimi anni: mai così bene fisicamente, mai così leggero mentalmente nonostante la scadenza a giugno. Gasperini ha ricostruito il rapporto e lo ha riportato al centro della Roma, con tre gol in 552 minuti tra campionato ed Europa League. Il club per ora rimanda ogni discorso sul rinnovo alla prossima primavera, ma rispetto ad agosto lo scenario è cambiato: una separazione a gennaio oggi non è più in agenda. (Corriere della Sera)

Ore 8:00 – Vardy-Ranieri, rivali per un giorno

Jamie Vardy ritrova Claudio Ranieri quasi tre anni dopo: il primo ora alla Cremonese, il secondo dirigente della Roma. L’ex allenatore non sarà a Cremona per un’operazione al ginocchio, ma tra i due i messaggi non mancano. Vardy arriva da due gol consecutivi in casa e sogna il tris contro la Roma, che gli manca da sei anni. (Il Messaggero)

IN AGGIORNAMENTO…