FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo venerdì 26 settembre 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 – Nizza-Roma, Uefa pronta alla stangata

Caos sugli spalti in Francia: l’Uefa prepara sanzioni dure contro la Roma, già sotto osservazione per Budapest 2023 e Bilbao 2024. Atteso già oggi un provvedimento che potrebbe limitare le trasferte dei tifosi. (Corriere dello Sport)
Ore 8:45 – Gasperini striglia i giovani

Il tecnico giallorosso non ha nascosto la sua amarezza dopo l’ingenuità di Pisilli sul rigore col Nizza: “Questi sono livelli alti, bisogna fare esperienza subito”. Ma l’avvertimento vale anche per Ferguson, Ghilardi e Ziolkowski, chiamati a dare risposte concrete. Con Ndicka atteso in Coppa d’Africa, i ricambi difensivi diventano fondamentali. (Corriere della Sera)

IN AGGIORNAMENTO…

