La Roma accelera sullo stadio: progetto entro fine ottobre

La Roma è ad un passo dalla presentazione del progetto definitivo del nuovo stadio a Pietralata, il passaggio fondamentale per sbloccare i cantieri per costruire l’impianto. In Campidoglio danno ormai per certo che i tecnici di Dan Friedkin saranno pronti entro un mese, alla fine di ottobre, scrive l’edizione odierna de La Repubblica.
Quello sarà il momento in cui il progetto verrà esposto in Comune. Questa volta dovrebbe essere la volta buona per il progetto definitivo, dopo molti rallentamenti. La notizia arriva dopo l’ultima riunione tenutasi ieri e incentrata sugli ultimi temi da risolvere.
La Roma chiede da tempo più autobus in occasione delle partite e la possibilità di usare la stazione della Linea B Quintiliani, sia prima che dopo la partita. Se sul primo tema sembra esserci un’intesa, sul tema metro i ragionamenti sono in corso. Intanto la Roma ha ricevuto rassicurazioni sulla possibilità di utilizzare il nuovo sistema in grado di portare la frequenza dei treni ogni due minuti e mezzo per l’inaugurazione dello stadio.
Resta ancora il problema della conclusione delle indagini archeologiche nell’area dell’ex demolitore di Pietralata. Dopo uno stallo sembra si stia arrivando ad una soluzione. La Roma per chiudere la partita aspetta anche gli effetti del decreto Sport. Una novità che semplificherà le procedure grazie al commissario speciale, inserita in vista degli Europei del 2032.
Fonte: La Repubblica
Speriamo che la pressione di Euro 2032 e il commissario unico accelerino la burocrazia.
Un po’ come per Italia 90.
Quel mondiale ci permise di avere impianti magnifici per l’epoca e in tempi brevi.
Che sia la volta buona per poter passare sopra certa burocrazia politica.
pensavo proprio in questi giorni quanti articoli simili ho letto negli anni. Sarà la volta buona?
Bla, bla, bla…..
Parole, fiumi di parole…
Così come a Milano, dove non capisco perché vogliono fare un stadio nuovo avendo già un’ottima base da restaurare…
L’errore fatale è stato quello di incaponirsi nel volelerlo fare in centro a Roma..
Dopo aver capito i primi ostruzionismi, si doveva virare su Fiumicino, così qualcuno si mordeva le mani… Tra l’altro l’area offriva più spazi, vicinanza all’aeroporto e maggiore libertà logistiche…
Ma, si sa… l’orgoglio uccide più del petrolio.. 🤷🤦
Sì ma di che anno?
