La Roma accelera sullo stadio: progetto entro fine ottobre

La Roma è ad un passo dalla presentazione del progetto definitivo del nuovo stadio a Pietralata, il passaggio fondamentale per sbloccare i cantieri per costruire l’impianto. In Campidoglio danno ormai per certo che i tecnici di Dan Friedkin saranno pronti entro un mese, alla fine di ottobre, scrive l’edizione odierna de La Repubblica.

Quello sarà il momento in cui il progetto verrà esposto in Comune. Questa volta dovrebbe essere la volta buona per il progetto definitivo, dopo molti rallentamenti. La notizia arriva dopo l’ultima riunione tenutasi ieri e incentrata sugli ultimi temi da risolvere.

La Roma chiede da tempo più autobus in occasione delle partite e la possibilità di usare la stazione della Linea B Quintiliani, sia prima che dopo la partita. Se sul primo tema sembra esserci un’intesa, sul tema metro i ragionamenti sono in corso. Intanto la Roma ha ricevuto rassicurazioni sulla possibilità di utilizzare il nuovo sistema in grado di portare la frequenza dei treni ogni due minuti e mezzo per l’inaugurazione dello stadio.

Resta ancora il problema della conclusione delle indagini archeologiche nell’area dell’ex demolitore di Pietralata. Dopo uno stallo sembra si stia arrivando ad una soluzione. La Roma per chiudere la partita aspetta anche gli effetti del decreto Sport. Una novità che semplificherà le procedure grazie al commissario speciale, inserita in vista degli Europei del 2032.

