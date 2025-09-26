“ON AIR!” – CASANO: “Se Dovbyk non si riprende, te lo darai in faccia altri tre anni”, CORSI: “Gasp disperato, non vede l’ora che arrivi gennaio”, MORETTI: “Pellegrini più decisivo di Dybala”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Sono curioso di vedere se ci sarà stato un sorpasso di potenziali seconde linee. La Roma ha trovato dei giocatori dalla panchina: Rensch, Tsimikas, Pellegrini, El Aynoui, ma aggiungo anche Baldanzi che ha dato delle piccole risposte soprattutto per gli ultimi minuti di partita. Per Ghilardi e Ziolkowski invece penso che ci vorrà più tempo, Gasperini ne parla come due calciatori poco più che Primavera, specialmente il primo…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Io mi aspetto Wesley col Verona perchè domenica devi fare una partita offensiva e portarti a casa i tre punti. Rensch invece lo vedo meglio in coppa contro il Lille, i francesi hanno giocatori veloci e l’olandese mi sembra più adatto alla fase difensiva e meno a quella di spinta. Io penso che contro il Verona verrà confermato Tsimikas, mentre mi aspetto un turno di riposo per Konè…”.

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “La rosa della Roma sembra essersi allungata perchè Gasperini ha scoperto tre nuovi titolari: Celik, Rensch e Pellegrini. Chi rinnoverei tra Dybala e Pellegrini? Nessuno dei due. Ma se sono costretto a scegliere, se parliamo di un rinnovo equo, a oggi per età e condizioni fisiche mi sembra più giocatore Pellegrini…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Se Dovbyk non si risolleva te lo dai in faccia per i prossimi tre anni, al momento penso sia possibile solo una cessione in stile Abraham con la speranza che si rivaluti. Lookman alla Roma? Ma dai ragazzi, ancora con questa storia…non è un target possibile per la Roma, costa 50 milioni e aspira ad andare a giocare in uno dei principali club europei…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Gasperini non vede l’ora che arriva gennaio, secondo me è disperato con tutti e due i centravanti, ma almeno Ferguson è più giovane… A me questa storia che ai centravanti non arrivano i rifornimenti non mi convince…ma come mai i difensori segnano, e gli attaccanti no? Ferguson e Dovbyk in un’altra squadra segnerebbero? Secondo me no, stanno a pezzi…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Le chiavi di lettura per leggere il momento della Roma sono importanti. Una chiave che si trova è che la Roma si scopre profonda come rosa, ma io andrei cauta su tutte queste sensazioni così positive. E’ troppo breve il periodo per poter dire che la Roma ha una rosa così profonda per arrivare in fondo a tutte le competizioni. Secondo me Gasp è uno che si fida di quei calciatori e su quelli punta, non va su rose molto profonde…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Ci sono dei dubbi di formazione in vista di Roma-Verona, a cominciare dal ballottaggio Hermoso-Celik: io per una questione tattica vedo meglio il turco lì. Wesley dovrebbe tornare titolare, a sinistra invece Tsimikas ha più possibilità di giocarsi le sue carte, quello è uno dei pochi reparti dove c’è sempre un dubbio aperto. In attacco mi aspetto Pellegrini, con Soulè e Ferguson. Pronostico di Roma-Verona? Due a zero…”

Valentina Catoni (Tele Radio Stereo): “Il problema della Roma più che gli attaccanti è proprio la fase offensiva in generale, perchè non è che i centravanti non segnano, non tirano proprio verso la porta…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Dobbiamo battere il Verona, perchè dopo abbiamo una doppia sfida piuttosto tosta contro la Fiorentina a Firenze e poi in casa contro l’Inter. Quelle due partite ci diranno molto sulla reale forza della Roma. L’importante è che la Fiorentina domenica vinca a Pisa, altrimenti arriva non con l’acqua alla gola, ma di più…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “L’Atalanta più di tanto non poteva fare, non può pensare di arrivare ad avere i ricavi del Borussia Dortmund, la Roma invece sì. E qui ci potrebbe essere l’upgrade anche per Gasperini. Un giorno la Roma potrebbe permettersi giocatori di grandissima qualità, e allora lì diventerebbe una sfida ai più grandi del calcio europeo, e potrebbe essere Gasp a guidarla. Certo, questo è lo scenario più affascinante…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Soulè è un titolare, ma deve ancora crescere molto. Se ricomincia a giare intorno, abbassare la testa e non dare continuità alle sue prestazioni, ridiventa uno che deve alzare il livello. Ha tutto per poter sfondare, non ha la concorrenza di nessuno, ha la possibilità di essere decisivo negli ultimi 30 metri, e secondo me ha fatto il minimo fino a ora. Spero che possa essere più continuo nei novanta minuti. E’ d’obbligo se vuole diventare un punto di riferimento della Roma…”

Alvaro Moretti (Radio Radio): “Soulè è una certezza intanto per la sua presenza costante. C’è un tema che riguarda Soulè: bisogna vedere che succederà quando tornerà Bailey. Soulè ha fatto dei progressi, ma sia lui che Pellegrini e Dybala devono salire di colpi. Devono avere una forza importante. Con Pellegrini la Roma mi sembra un’altra squadra, lo vedo addirittura più determinante di Dybala perchè lo vedo più dentro al gioco. E’ quello che ha più senso della porta, insieme ai due difensori centrali…”

Luigi Salomone (Radio Radio): “A sentire il bomber (Pruzzo, ndr) sembra che nella Roma vada tutto male, ma se Simeone non faceva quell’eurogol, la Roma non aveva mai perso quest’anno. Bisognerebbe essere felici, si continua a vincere pur non rubando l’occhio, e questo è un merito. I due attaccanti sono buoni attaccanti, ma Ferguson mi sembra un giocatore assolutamente normale, io cercherei di recuperare Dovbyk che almeno è uno che fa gol e se fossi la Roma punterei su lui. Soulè mi sembra in una netta involuzione, l’anno scorso faceva più cose decisive, ora forse ha più compiti precisi ed è più limitato nella fantasia…”

