ULTIME DA TRIGORIA – Differenziato per Dybala, Bailey in campo la prossima settimana. Col Verona ballottaggi aperti sulle fasce

Allenamento pomeridiano per la Roma di Gasperini a due giorni dalla partita contro il Verona, quinta giornata di campionato di Serie A 2025/2026.

Assenti Paulo Dybala, che però ha cominciato da qualche giorno a svolgere lavoro differenziato in campo, e Leon Bailey: la situazione dell’attaccante giamaicano è più delicata rispetto a quella dell’argentino, e per recuperare dalla lesione muscolo-tendinea servirà altro tempo.

Il rientro in campo per svolgere lavoro individuale è previsto per la prossima settimana, quindi l’attaccante ex Aston Villa dovrà sfruttare la sosta del campionato per recuperare completamente dall’infortunio occorso nel corso del suo primo allenamento.

LEGGI ANCHE – On Air, Casano: “Così Dovbyk te lo darai in faccia altri tre anni”

Per la partita di domenica pomeriggio, ore 15, mister Gasperini ha da scegliere in diversi ruoli: ballottaggi sia sulle fasce (a destra Wesley torna favorito su Rensch, a sinistra Tsimikas insidia Angelino) che in difesa, con Hermoso e Celik in lizza per una maglia. A centrocampo Cristante dovrebbe tornare titolare, così come Ferguson in attacco. Domani alle 13:45 Gasp parlerà in conferenza stampa.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

LEGGI ANCHE – Stadio Roma, entro ottobre il progetto definitivo