ULTIME DA TRIGORIA – Differenziato per Dybala, Bailey in campo la prossima settimana. Col Verona ballottaggi aperti sulle fasce

Allenamento pomeridiano per la Roma di Gasperini a due giorni dalla partita contro il Verona, quinta giornata di campionato di Serie A 2025/2026.
Assenti Paulo Dybala, che però ha cominciato da qualche giorno a svolgere lavoro differenziato in campo, e Leon Bailey: la situazione dell’attaccante giamaicano è più delicata rispetto a quella dell’argentino, e per recuperare dalla lesione muscolo-tendinea servirà altro tempo.
Il rientro in campo per svolgere lavoro individuale è previsto per la prossima settimana, quindi l’attaccante ex Aston Villa dovrà sfruttare la sosta del campionato per recuperare completamente dall’infortunio occorso nel corso del suo primo allenamento.
Per la partita di domenica pomeriggio, ore 15, mister Gasperini ha da scegliere in diversi ruoli: ballottaggi sia sulle fasce (a destra Wesley torna favorito su Rensch, a sinistra Tsimikas insidia Angelino) che in difesa, con Hermoso e Celik in lizza per una maglia. A centrocampo Cristante dovrebbe tornare titolare, così come Ferguson in attacco. Domani alle 13:45 Gasp parlerà in conferenza stampa.
Giallorossi.net – Andrea Fiorini
3 partite in 10 giorni, la Roma farà ampio turnover e giocheranno più o meno 15-16 giocatori.
Quindi gli esterni si alterneranno in queste 3 partite.
Oltre che all’avversario bisogna vedere anche gli impegni ristretti.
vorrei che si desse un po di spazio ai nuovi,con parsimonia
questa è una partita che non si può sbagliare. Servono i tre punti assolutamente perché ci sono in questa giornata due scontri diretti e di questo tocca approfittarne.
Secondo me sono comunque solo supposizioni di Fiorini. Che il greco possa insidiare Angelino,lo diciamo anche noi. Che Wesley sia favorito su Rensch mi permetto di avere qualche dubbio,a meno che non voglia fare riposare l’ olandese. Io comunque credo che Wesley sia forte. Deve solo ambientarsi ed assimilare bene i dettami di Gasperini. Ma è una mia opinione.
le rotazioni sono fondamentali per Gasperini. La Roma ha lavorato bene sul mercato, la squadra è completa. A gennaio forse si può fare qualcosa, ma non mi lamenterei più di tanto. Le radio e i giornali creano sempre il dramma per ogni cosa, quando è finito il mercato estivo senza l’ ala di piede destro pareva che non potevamo più giocare a pallone. Sulle fasce ( gli esterni sono i giocatori che più corrono e faticano con Gasperini) abbiamo buone alternative ai titolari, anzi abbiamo praticamente due titolari per fascia. In teoria possiamo anche giocare con due punte, una soluzione che Gasp ancora non ha provato, ma che si può tranquillamente fare. possiamo fare una stagione importante
Mister. Giochiamo in casa. Schieri due punte, siamo la Roma! Almeno i difensori avversari debbono marcare due uomini e non uno solo, potranno alternarsi per prendere i palloni e tirare in porta velocemente senza pensare, con tiri forti e precisi, inquadrare la porta anche da fuori area di rigore. Dai Mister metta il suo gioca avanti, senza pensare ai Maturi Pellegrini e Dybala abbia coraggio con chi corre fino alla fine della partita. Quello che ho sentito dire da Lei in televisione, seve gente determinata con benzina in corpo. Allora….Avanti tutta! contro il Verona! Dajeeee!!! ROMA Dajeeee!!!
