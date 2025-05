FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma e che magari non trova spazio nel resto del sito: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo domenica 25 maggio 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 – Mourinho ricorda sui social la vittoria della Conference

A tre anni esatti dalla storica notte di Tirana, Mourinho ha celebrato la vittoria della Conference League con la Roma attraverso un post sul suo profilo social con una foto iconica dei festeggiamenti giallorossi, accompagnata dalla semplice didascalia: “25 Maggio 2022 Roma Feyenoord”.

Ore 8:20 – Confermato il 3-5-2, Shomurodov in attacco

Per la partita di stasera si va verso la conferma del 3-5-2, con Saelemaekers ad agire da seconda punta e Soulé sulla corsia destra. Un assetto che può trasformarsi in 4-3-3 a gara in corso. Sulla fascia sinistra agirà Angeliño, con Cristante, Koné e Paredes (quest’ultimo favorito su Pisilli) a centrocampo.

IN AGGIORNAMENTO…