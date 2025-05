LIVE! Fabregas-Roma, ritorno di fiamma. Di Marzio: “Contatto diretto col Como per trattare, no dei lariani”

AGGIORNAMENTO ORE 14:00 – Arrivano ulteriori aggiornamenti sul futuro di Cesc Fabregas. Come riportato da Gianluca Di Marzio, nella giornata di ieri la Roma ha avuto un contatto diretto con il Como per assicurarsi l’allenatore. La società lariana però non vuole trattare per cederlo e sta già preparando la prossima stagione con il tecnico, motivo per cui non ci sono stati spiragli di apertura proprio come accaduto con il Bayer Leverkusen.

AGGIORNAMENTO ORE 13:00 – Conferme arrivano anche dal portale on line del Corriere dello Sport, che rivela come Fabregas sia la prima scelta della Roma. Il Como però fa muro, e vuole trattenere a tutti i costi lo spagnolo, convinta di aver già gettato le basi del futuro con lui. Le indiscrezioni sul nome di Fabregas si susseguono a poche ore dall’ultima e decisiva partita di campionato.

—–

Claudio Ranieri ha lasciato intendere che la Roma ha già scelto il nuovo allenatore. E tra le righe del suo saluto, risuona un nome che torna a scaldare l’ambiente: Cesc Fabregas. Dopo le parole a sorpresa dello spagnolo al termine di Como-Inter, i riflettori si sono riaccesi. L’ex centrocampista di Barça, Arsenal e Chelsea – oggi tecnico rivelazione del nostro campionato – rappresenta perfettamente il profilo richiesto dai Friedkin: giovane, ambizioso, sostenibile.

Secondo La Repubblica, la Roma valuta seriamente l’ipotesi di affidargli la guida tecnica per inaugurare un progetto che guardi al futuro con coraggio e idee nuove. Fabregas non ha nascosto il proprio entusiasmo di allenare ancora a Como ma il suo nome si fa sempre più caldo nei discorsi di Trigoria. La suggestione piace, non solo ai tifosi: c’è chi intravede nel catalano un potenziale Xabi Alonso giallorosso.

Non è l’unica pista: resta viva l’opzione Gasperini, il vero pupillo di Ranieri, ancora in bilico con l’Atalanta. In seconda fila i nomi di Montella e Farioli, mentre all’estero piacciono Hutter e Rose. Ma in questo momento, la scommessa Fabregas pare più di un’idea.

Fonti: La Repubblica / Radio Manà Manà Sport