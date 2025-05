GHISOLFI: “Faremo l’annuncio del nuovo allenatore quando saremo pronti. Se sarà spagnolo? Si fanno tanti nomi…”

Il direttore sportivo giallorosso Florent Ghisolfi risponde alle domande dei giornalisti nei minuti che precedono l’inizio di Torino-Roma. Queste le dichiarazioni del dirigente francese sull’ultima partita di campionato che si sta per giocare allo stadio Olimpico Grande Torino.

Il Real Madrid ieri ha salutato Ancelotti e oggi ha annunciato Xabi Alonso. Oggi salutate Ranieri, non è che domani annunciate l’allenatore?

“Faremo l’annuncio quando saremo pronti. Questa sera è importante la partita, dobbiamo avere il focus sulla gara”.

Non sarà un altro centrocampista spagnolo?

“Tanti nomi…”

L’allenatore sarà scelto anche sulle caratteristiche della rosa o sarà un condottiero al quale si farà la squadra?

“Proviamo a scegliere il miglior profilo per la squadra e per il club. È un club speciale e particolare, ma questa sera dobbiamo essere concentrati sulla partita e non è l’argomento di questa sera”.