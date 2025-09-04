FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo giovedì 4 settembre 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 13:20 – Rensch ai box per un problema fisico

Devyne Rensch, che non era stato convocato dall’Olanda U21 per i test di questa settimana, è rimasto a Trigoria ma oggi non ha partecipato all’amichevole in famiglia contro il Roma City: l’olandese, al pari di Sangarè, si è allenato a parte per una botta presa martedì scorso in allenamento.

Ore 9:30 – Friedkin a Nizza: incontri per lo sponsor

Il presidente Dan Friedkin nelle scorse ore è arrivato in Francia, e più precisamente a Nizza. In programma degli incontri per il main sponsor della maglia, ancora vuota dopo l’addio a Riyadh Season. (Il Messaggero)

Ore 9:10 – Torino, buone notizie in vista della Roma

Per la sfida del 14 settembre all’Olimpico, Baroni ritroverà Nkounkou e presto anche Ismajli. Il terzino francese ha già svolto il primo allenamento in gruppo, mentre il centrale ex Empoli tornerà entro dieci giorni. Intanto si va verso l’ennesimo sold-out: attesi quasi 60mila tifosi. (Gazzetta dello Sport)

Ore 8:00 – Gasp punta a recuperare Dovbyk

Il tecnico giallorosso non ha nascosto il momento di difficoltà dell’attaccante ucraino: “Voglio recuperare Dovbyk”. Gasperini, che in carriera ha rilanciato centravanti come Milito, Zapata, Muriel, Hojlund e Scamacca, ora punta a ricaricare mentalmente l’ex Girona per renderlo decisivo anche alla Roma. (Gazzetta dello Sport)

IN AGGIORNAMENTO…