FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo giovedì 4 settembre 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.
Ore 13:20 – Rensch ai box per un problema fisico
Devyne Rensch, che non era stato convocato dall’Olanda U21 per i test di questa settimana, è rimasto a Trigoria ma oggi non ha partecipato all’amichevole in famiglia contro il Roma City: l’olandese, al pari di Sangarè, si è allenato a parte per una botta presa martedì scorso in allenamento.
Ore 9:30 – Friedkin a Nizza: incontri per lo sponsor
Il presidente Dan Friedkin nelle scorse ore è arrivato in Francia, e più precisamente a Nizza. In programma degli incontri per il main sponsor della maglia, ancora vuota dopo l’addio a Riyadh Season. (Il Messaggero)
Ore 9:10 – Torino, buone notizie in vista della Roma
Per la sfida del 14 settembre all’Olimpico, Baroni ritroverà Nkounkou e presto anche Ismajli. Il terzino francese ha già svolto il primo allenamento in gruppo, mentre il centrale ex Empoli tornerà entro dieci giorni. Intanto si va verso l’ennesimo sold-out: attesi quasi 60mila tifosi. (Gazzetta dello Sport)
Ore 8:00 – Gasp punta a recuperare Dovbyk
Il tecnico giallorosso non ha nascosto il momento di difficoltà dell’attaccante ucraino: “Voglio recuperare Dovbyk”. Gasperini, che in carriera ha rilanciato centravanti come Milito, Zapata, Muriel, Hojlund e Scamacca, ora punta a ricaricare mentalmente l’ex Girona per renderlo decisivo anche alla Roma. (Gazzetta dello Sport)
Con l’addio della Souloukou la Roma ha perso il canale privilegiato che la CEO aveva personalmente con il mondo arabo.
Addio main sponsor e contratti ai giocatori (tipo Smalling e Aouar).
Adesso la maglia è quella degli anni 60 e gli esuberi ingolfano ogni mattina via di Trigoria.
Tutto questo per colpa di uno solo.
zenò quali esuberi?
abbiamo venduto tutti quelli che non si ritengono utili al progetto, tranne baldanzi (che io terrei) e pellegrini.
la Souloukou sarà pure brava a trovare gli sponsor, ma preferisco maglia senza sponsor e Gasperini che maglia con sponsor e Juric!!!
la castroneria delle 10e15
Infatti…ma quali esuberi?
E’ rimasto chi non è voluto partire (uno a caso…) e Baldanzi, gli altri so’ andati via tutti.
Se torna la tua Lina, convince Pellegrini ad andare a Riyadh?
Non è riuscita a mandarci Dybala e manco Zalewski in Turchia, se la memoria non mi inganna, ma credo di no.
e facci sto miracolo
Sarà anche un centravanti come loro ma non lo si può paragonare per mentalità ai vari Milito, Zapata, Muriel, Hojlund e Scamacca, questa è tutta gente grintosa e decisa, lui invece per carattere mi ricorda tanto Ilicic, Gasperini dovrà fare un lavoro come fece con lo sloveno, o diventa una macchina da gol o non vede più il campo, non vedo alternative.
Muriel “grintoso” penso che si esageri un po’…
Dovbyk segnerà una doppietta la prossima partita. Forza Dovbyk forza Roma…
Rimani li a Nizza 🤡
ti meriti gente come anzalone …. che forse non sai neppure chi è ! …. forza roma sempre
capirai, mó che nello je l’ ha scritto, Dan esegue senza fiatá….
Secondo me,se avrà la fiducia di Gasperini Dovbik potrà fare una buona stagione, anche se al momento il preferito dell’allenatore sembra Fergusson, che comunque anche lui in zona gol finora non è che abbia entusiasmato, ma evidentemente i suoi movimenti in avanti sono più idonei al gioco di Gasperini, che giudica Dovbik troppo statico…
Purtroppo dubito. Mi dispiace, ma non ha fame. A calcio o muori per poter azzannare il pallone, o non si arriva da nessuna parte. Direi che di gente come Pellegrini ne basta uno. Ci servono altri tipi di giocatori.
Dovbyk non può essere il giocatore che abbiamo visto fino ad adesso. Può fare di più, un bomber come lui DEVE fare di più. Ha una stazza fisica troppo importante per non fare di più tra l’altro
ma che ci fai solo con la stazza fisica, se ti mancano i fondamentali. poi ,questa stazza a che gli serve se nei traversoni in area o sui calci d’angolo non
la struscia mai di testa. certo che può fare e deve fare di più, sennò con il gasp,
vedo una annata dura per lui.dai dovbik,
mettici un po di tigna,un po di sana cattiveria agonistica,finché vestirai il giallorosso saremo con te a supportarti.
sfr. ❤️🧡💛
Dovbyk ha un’ ottima progressione in avanti e un buon fiuto del gol. Non è bravo a giocare con i compagni ed è Poco reattivo. Ma la Roma ha una trequarti di gente forte, Gasperini non è stupido, questo lo sa. E con i vari Pellegrini Dybala Baldanzi Soule’ Baldanzi ed El ayanoui,( dimostrerà pure lui il suo valore) può fare tanti gol. Ferguson è molto più forte, ma al momento Dovbyk ha più gol nelle gambe
io sono dell’idea che Dovbyk non siail centravanti ideale per il Gasp…ma sono anche convinto visto gli storici che comunque andra in doppia cifra…. gli attaccanti difficilmente non segnano con il Gasp…vedrete che dara il suo contributo insieme a Ferguson… poi credo sara ceduto per cercare attaccanti piu adeguati al suo gioco
Non è che al momento Gasperini abbia chissà quali alternative visto che la tanto sperata punta non è arrivata. Dovbyk ad oggi è un giocatore della Roma, Ferguson un prestito che prevede un riscatto non inferiore ai 30M quindi direi che Gasperini è più che obbligato a risvegliare Dovbyk se vuole fare punti.
Io spero vivamente che ci riesca perché se Dovbyk si manifesta come la punta che avrebbe dovuto essere per noi sarebbe una svolta.
Più che una cura ci vuole un miracolo ma su San Gasp ci spero.
poi Dovbyk i gol di testa in carriera li ha fatti, quindi non penso gli manchi questa caratteristica. Ferguson è molto più forte appunto, gioca titolare perché lo merita di più. Ha cattiveria, corsa, mobilità, tecnica individuale, personalità e movimenti. È il prototipo di centravanti moderno che giustamente a Gasp piace molto. Pure lui è un altro giocatore che senza infortuni alla Roma non ci sarebbe mai andato, il Brighton rifiutò un’ offerta di 100 milioni perché sa bene che è molto forte
