Roma-Roma City 8-0: il video con tutti i gol

La Roma ha giocato questa mattina alle 11 un test amichevole voluto da mister Gasperini vista la sosta per gli impegni delle nazionali.

Il tecnico ha deciso di tenere alto il ritmo partita per quei calciatori che non saranno impegnati con le rispettive selezioni. Il test giocato a Trigoria contro il Roma City, formazione che milita nel campionato di Eccellenza, è terminato 8 a 0.

A segno con tre gol il baby Lorenzo Paratici, doppiette per Baldanzi e Cristante, in rete anche Soulè. Qui sotto il video pubblicato dalla Roma con tutte marcature del test amichevole di oggi.





