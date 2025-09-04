Roma-Roma City 8-0: il video con tutti i gol

La Roma ha giocato questa mattina alle 11 un test amichevole voluto da mister Gasperini vista la sosta per gli impegni delle nazionali.
Il tecnico ha deciso di tenere alto il ritmo partita per quei calciatori che non saranno impegnati con le rispettive selezioni. Il test giocato a Trigoria contro il Roma City, formazione che milita nel campionato di Eccellenza, è terminato 8 a 0.
A segno con tre gol il baby Lorenzo Paratici, doppiette per Baldanzi e Cristante, in rete anche Soulè. Qui sotto il video pubblicato dalla Roma con tutte marcature del test amichevole di oggi.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!
Top
Se Gasparini riesce ad inventare Pellegrini mediano sarebbe una gran svolta tattica: la qualità e la visione di gioco di Pellegrini è migliore di quella di Cristante
Una qualità tecnica sì, visione di gioco fuori di dubbio; Bryan però è molto più integro fisicamente, ha più resistenza, è molto più bravo di testa, ha un tiro di potenza molto migliore. Questo per dire che non è che non possano fare lo stesso ruolo, ma lo fanno in modi completamente diversi essendo due giocatori completamente diversi.
sì ma secondo me è solo una cosa di lavoro, se Pellegrini ci si mette può anche fare la fase difensiva, è alto, ha presenza. Gli manca l’ attitudine al sacrificio e alla fase difensiva, ma mentre sulla fase difensiva puoi lavorare, sul talento non ci puoi fare nulla: pellegrini è molto più qualitativo
poi comunque avrebbe Kone’ che è più dinamico e lo può aiutare a coprire più zone di campo. Bisogna naturalmente lavorarci, ma a me l’ idea stuzzica parecchio
Mettilo lì in mediana contro avversari seri e poi vediamo se è meglio di Cristante.
Che io continuo a ritenere uno dei punti migliorabili della squadra, ma non con Pellegrini.
Hai ragione da vendere. col fatto che Baldanzi e’ rimasto e che il mediano non e’ arrivato, Mr. 6 miliun potrebbe anche decidere di tornare utile alla Roma risolverci un po’ di problemi in vista della coppa d’africa.
Pellegrini non regge botta sulla mediana. Ederson ha tecnica e protezione della palla. Purtroppo Lollo ha creduto che proteggere il pallone fosse cadere a ogni calcetto e questo atteggiamento in mezzo al campo davanti alla difesa non è pensabile…se l’ arbitro non fischia il calcetto gli avversari vanno in porta.
Dopo aver visto i gol posso confermare quanto detto in modo scherzoso nell’ altro articolo. Paratici ora come ora è meglio di Dovbyk, dei tre gol fatti l’ ucraino non ne avrebbe segnato neanche uno: non ruba palla neanche a un bambino, di testa su corner non la prende mai, e non ha la velocità di girarsi e tirare che dimostra il ragazzino .
Con buona pace di drastico .
Sì ma ha 16 anni. È molto forte, si è visto e già ha lo ha dimostrato con la Sampdoria, ma non so quando Gasp lo farà esordire, forse in Coppa Italia qualche spezzone. Però il talento non si discute
Buon per te che hai tratto indicazioni probanti da un test tanto impegnativo…
roma city e’ in eccellenza. anche meno
Beh, non è che il Torino visto a san siro fosse tanto meglio, eppure a te è bastato per fare passare Sucic per un campione solo per aver azzeccato due passaggi di fila
Ok, quindi do per scontato che col Toro vinceremo 7-0, poiché Apuo ha sentenziato che non è tanto meglio del Roma City…augh!
Che passaggio no look di Pellegrini!!!!
mah sinceramente dire che questo Paratici come scrive qui qualcuno debba essere aggregato in prima squadra e anche fatto esordire mi sembra un pò affrettato. Non credo si possa giudicare sulla base di un test amichevole contro degli scappati di casa ( ad esempio nel primo goal è ridicolo come il difensore si fa fregare il pallone..). Poi può essere che sia un grandissimo talento ma sarei un pò cauto e lo lascerei crescere in pace. Gasperini sa cosa fare
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.