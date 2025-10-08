FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo mercoledì 8 ottobre 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 11:25 – Ibrahimovic: “Sono stato vicino alla Roma”

A Roma prosegue l’assemblea dell’EFC, con Dan Friedkin presente per i giallorossi. Zlatan Ibrahimovic, ospite per il Milan, ha raccontato un aneddoto sul suo passato: “C’è stato un momento nel quale potevo andare in una squadra italiana, ma non la citerò perché ho un amico che tifa l’altra di questa città e mi deve dare un passaggio a casa…”

Ore 10:45 – Ferguson salta il primo allenamento con l’Irlanda

Evan Ferguson ha saltato l’allenamento con la maglia dell’Irlanda di ieri mattina. La punta classe 2004 ha un piccolo problema alla caviglia. La situazione, però, non suscita preoccupazione per lo staff della Nazionale: il calciatore dovrebbe comunque essere a disposizione per le partite contro il Portogallo e l’Armenia. (irishnews.com)

Ore 9:30 – Bailey atteso in gruppo

Trigoria si è svuotata per la sosta, ma c’è una buona notizia per Gasperini: Leon Bailey è pronto a tornare. L’esterno giamaicano, fermo da fine agosto per una lesione al retto femorale, sta completando il lavoro individuale e il suo rientro in gruppo è atteso in settimana. Obiettivo: essere convocato per la sfida del 18 ottobre contro l’Inter all’Olimpico. (Il Romanista)

Ore 8:55 – Cristante capitano: sorpasso su Elsha

Bryan Cristante diventa il nuovo capitano giallorosso: con 326 presenze ha raggiunto El Shaarawy ed è pronto al sorpasso. Leader silenzioso e decisivo contro la Fiorentina, è tornato anche in Nazionale con Gattuso. (Il Messaggero)

Ore 8:20 – Gasp vicino al top nell’era Usa. Ora punta Garcia

Ora Gasperini punta a entrare nella storia della Roma americana. Con 5 successi nelle prime 6 partite, la sua squadra è la seconda di sempre come partenza da quando il club è marchiato Usa. La prima resta ovviamente quella di Garcia del 2013/14, con dieci successi nelle prime dieci gare. (Gazzetta dello Sport)

