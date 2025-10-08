ULTIME DA TRIGORIA – Bailey e Angelino ancora out, differenziato anche per Wesley. Friedkin a colloquio con Gasp e Massara

Dopo tre giorni di riposo concessi da Gasperini in seguito alla vittoria di Firenze, la Roma è tornata oggi al lavoro a Trigoria. Il tecnico giallorosso ha ritrovato il gruppo ridotto, vista la partenza dei tanti nazionali impegnati in giro per il mondo.

Tutti gli occhi sono puntati su Leon Bailey, esterno giamaicano il cui rientro è atteso in questa settimana: non è stato però oggi il grande giorno, segno che la sua condizione fisica non è ancora del tutto a posto. L’ala mancina ha infatti svolto anche oggi allenamento differenziato.

Bailey dovrà quindi attendere ancora qualche giorno prima di tornare a disposizione di Gasperini, che spera di riaverlo pienamente operativo per la ripresa del campionato contro l’Inter. Anche Wesley, l’esterno brasiliano, si è allenato a parte nella seduta odierna.

Ancora assente Angelino, fermato dagli strascichi dell’influenza che gli aveva fatto saltare la partita contro la Fiorentina. Il presidente Dan Friedkin ha assistito alla seduta, quindi ha avuto un incontro con Gasperini e Massara.

La Roma tornerà in campo domani per una nuova sessione di lavoro, sempre in attesa dei rientri dei giocatori impegnati con le rispettive Nazionali.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

