FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo sabato 21 febbraio 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.
Ore 15:20 – Nicola avvisa la Roma: “Serve battaglia vera”
Alla vigilia della sfida dell’Olimpico contro la Roma, il tecnico della Cremonese Davide Nicola ha evidenziato i segnali di crescita dei grigiorossi: “Dopo il mercato la squadra ha ritrovato fisionomia e il giusto agonismo”. Sui giallorossi: “Hanno qualità e grande capacità di interpretare la partita, contro squadre così servono intensità, tempi giusti nei duelli e grande attenzione”. Capitolo assenze e gestione del gruppo: “Out Baschirotto, Pezzella potrebbe recuperare”. E sulla lotta salvezza: “Siamo nella posizione che ci aspettavamo, ora bisogna alzare convinzione, organizzazione e aggressività”.
Ore 11:20 – Gualtieri sullo Stadio della Roma e il Flaminio
Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri annuncia che la Giunta voterà presto la conferma dell’interesse pubblico sul progetto dello Stadio della Roma, avviando l’ultima fase autorizzativa: “I cantieri partiranno il prossimo anno. Lo stadio riqualificherà un intero quadrante della città”. Sul Flaminio presentato da Lotito: “È positivo che la Lazio voglia ristrutturarlo; la conferenza dei servizi analizzerà il progetto. Entrambi gli impianti potrebbero essere pronti entro il 2032″.
Ore 10:00 – Paulo Sérgio: “Wesley ricorda Cafu. Totti è pronto”
Paulo Sérgio promuove la Roma di Gasperini: “Non mi sorprende, ha sempre fatto bene ovunque è stato. Se il club lo lascia lavorare si possono fare grandi cose”. Capitolo singoli, con parole importanti per Wesley: “Ha giocato in un club con tanta pressione come il Flamengo, questo lo ha aiutato. Quando attacca mi ricorda Cafù, con campo davanti può fare giocate importanti”. Su Matías Soulé: “Ha tutto il tempo per esplodere ha i mezzi giusti”. Chiusura su Totti: “Credo che ora sia pronto per un ruolo in società. Prima era troppo presto, adesso può fare davvero un grande lavoro”. (Il Tempo)
LEGGI ANCHE – Guardiola su Wesley, Gasp pensa a Palestra
Ore 9:10 – Ranieri e Vardy, amarcord da leggenda
A quasi dieci anni dall’impresa più incredibile della storia del calcio, Claudio Ranieri e Jamie Vardy si ritrovano per celebrare il trionfo del Leicester City nella Premier League 2015/16, storia che sarà raccontata anche in un documentario con interviste esclusive al tecnico italiano e all’attaccante, oggi alla Cremonese. Un successo nato anche dalla fiducia totale di Ranieri in Vardy, allora considerato un talento difficile da gestire e diventato invece il simbolo eterno di quella favola calcistica. (Gazzetta dello Sport)
IN AGGIORNAMENTO…
Qualche notizia su Lotito oggi ?!?..dai che la giornata è iniziata bene !
Vardy ottimo giocatore ma con la testa troppo calda che Ranieri e’ riuscito a farlo uscire dalla pericolosa tentazione dell’alcool.
Paulo Sèrgio su Totti “Credo che ora sia pronto per un ruolo in società. Prima era troppo presto, adesso può fare davvero un grande lavoro”, perché nel frattempo ha studiato ? Cosa cambia rispetto a qualche anno fa ?
Flaminio? non era sul ponte di Ariccia? magari in bilico così tutti giù per terra 😀
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.