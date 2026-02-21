FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo sabato 21 febbraio 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 15:20 – Nicola avvisa la Roma: “Serve battaglia vera”

Alla vigilia della sfida dell’Olimpico contro la Roma, il tecnico della Cremonese Davide Nicola ha evidenziato i segnali di crescita dei grigiorossi: “Dopo il mercato la squadra ha ritrovato fisionomia e il giusto agonismo”. Sui giallorossi: “Hanno qualità e grande capacità di interpretare la partita, contro squadre così servono intensità, tempi giusti nei duelli e grande attenzione”. Capitolo assenze e gestione del gruppo: “Out Baschirotto, Pezzella potrebbe recuperare”. E sulla lotta salvezza: “Siamo nella posizione che ci aspettavamo, ora bisogna alzare convinzione, organizzazione e aggressività”.

Ore 11:20 – Gualtieri sullo Stadio della Roma e il Flaminio

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri annuncia che la Giunta voterà presto la conferma dell’interesse pubblico sul progetto dello Stadio della Roma, avviando l’ultima fase autorizzativa: “I cantieri partiranno il prossimo anno. Lo stadio riqualificherà un intero quadrante della città”. Sul Flaminio presentato da Lotito: “È positivo che la Lazio voglia ristrutturarlo; la conferenza dei servizi analizzerà il progetto. Entrambi gli impianti potrebbero essere pronti entro il 2032″.

Ore 10:00 – Paulo Sérgio: “Wesley ricorda Cafu. Totti è pronto”

Paulo Sérgio promuove la Roma di Gasperini: “Non mi sorprende, ha sempre fatto bene ovunque è stato. Se il club lo lascia lavorare si possono fare grandi cose”. Capitolo singoli, con parole importanti per Wesley: “Ha giocato in un club con tanta pressione come il Flamengo, questo lo ha aiutato. Quando attacca mi ricorda Cafù, con campo davanti può fare giocate importanti”. Su Matías Soulé: “Ha tutto il tempo per esplodere ha i mezzi giusti”. Chiusura su Totti: “Credo che ora sia pronto per un ruolo in società. Prima era troppo presto, adesso può fare davvero un grande lavoro”. (Il Tempo)

Ore 9:10 – Ranieri e Vardy, amarcord da leggenda

A quasi dieci anni dall’impresa più incredibile della storia del calcio, Claudio Ranieri e Jamie Vardy si ritrovano per celebrare il trionfo del Leicester City nella Premier League 2015/16, storia che sarà raccontata anche in un documentario con interviste esclusive al tecnico italiano e all’attaccante, oggi alla Cremonese. Un successo nato anche dalla fiducia totale di Ranieri in Vardy, allora considerato un talento difficile da gestire e diventato invece il simbolo eterno di quella favola calcistica. (Gazzetta dello Sport)

