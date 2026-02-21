Crollo Juventus all’Allianz: il Como passa 2 a 0 e si porta a -1 dai bianconeri

Vittoria pesantissima del Como all’Allianz Stadium: la squadra di Fabregas, seppur priva di Nico Paz, il suo giocatore più forte, passa sul campo della Juventus con il punteggio di 2 a 0.
Sblocca il match Vojvoda con un sinistro dal limite sul quale Di Gregorio compie una intervento goffo, con la palla che si spegne in fondo al sacco. Timidissima la risposta dei bianconeri, che nella ripresa incassano il raddoppio dei lariani dopo un contropiede da manuale, concluso da Caqueret a porta vuota. Come se non bastasse Locatelli si prende un giallo e salterà la Roma.
Grazie a questo risultato il Como sale a quota 45 punti e si porta a meno uno dalla Juventus di Spalletti e a due lunghezze dalla Roma, che però domani affronterà la Cremonese in casa con l’occasione di mettere un piccolo solco dalle sue concorrenti alla zona Champions.
Giallorossi.net – G. Pinoli
Conceicao costo 7 mln prestito + 3 bonus + 32 mln.Dalla stampa leggerete circa 30 ( come se il prestito fosse stato gratis ).
Openda costo 3 mln prestito + 42 obbligo.Stranamente non si citano i bonus.
Di Gregorio costo prestito 4,5 mln + obbligo riscatto 13,5 mln + 2 mln bonus + oneri accessori 0,8 mln+ 10 % futura rivendita.
Kelly 3 mln prestito + 0,8 oneri accessori + riscatto 14,5 mln + 2,7 ulteriori oneri + bonus 6,5 mln .Circa 27 mln .Se lo acquistava la Roma.
Leggerete 17,5.
Zhegrova 14,3 + 1,2 oneri accessori + 3 mln bonus prezzo a saldo poiche infortunato.
J David oneri accessori 12,5 mln.Ingaggio 6 mln + 2mln bonus. Costo lordo ingaggio 15 mln annui.
__________
Quando scrivete MALE di Massara ,Questo e il calcio attuale.
Giusto per ricordare
Massara acquisti
Wesley Ghilardi Ziolkowski El Aynaoui Vaz Malen Arena Zaragoza ,
Il como domina a Torino contro la Juventus domina col Milan regalando un punto al solito fortunato Allegri strapazza le piccole.Ma siamo sicuri che dobbiamo lottare per la Campions con Napoli Milan e Juventus?La squadra che arrivera’ seconda sara’ proprio il Como mentre noi dovremmo lottare con Milan Napoli e Juventus per un posto.
