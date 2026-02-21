Roma-Cremonese: le ultime sulle formazioni, il probabile risultato e dove vederla in TV

La Roma torna all’Olimpico dopo il pareggio di Napoli con l’obiettivo di ritrovare subito i tre punti e approfittare del kappaò della Juventus. Domenica 22 febbraio 2026, alle 20:45, i giallorossi ospitano la Cremonese nella sfida valida per la 26ª giornata di Serie A.

La squadra di Gasperini, quarta con 47 punti, vuole dare continuità alla propria corsa Champions, mentre i grigiorossi di Davide Nicola, sedicesimi a quota 24, arrivano a Roma con la necessità di fare risultato in chiave salvezza.

Le ultime dai campi

QUI ROMA – Gasperini conferma il 3-4-2-1 e ritrova Konè in mediana dopo il recupero dall’infortunio. Davanti a Svilar, la linea difensiva dovrebbe essere composta da Ghilardi, Ndicka ed Hermoso. Sulle corsie Celik a destra e ballottaggio Wesley–Tsimikas a sinistra, mentre in mezzo Cristante affiancherà Konè. Sulla trequarti Pellegrini guiderà la manovra con Zaragoza, alle spalle di Malen. Restano indisponibili El Shaarawy, Soulè, Dybala, Dovbyk e Ferguson. Nessuno squalificato, ma attenzione ai diffidati Mancini, Ndicka e Wesley.

QUI CREMONESE – Nicola si affida al 3-5-2 con Audero in porta. In difesa Terracciano e Luperto sono certezze, mentre resta aperto il ballottaggio Bianchetti–Ceccherini. Sugli esterni Barbieri e Pezzella sono favoriti, con Zerbin alternativa. In mezzo Thorsby sarà il perno, affiancato da Maleh e Payero. In attacco Vardy è sicuro del posto, con Bonazzoli leggermente avanti su Djuric. Assenti Collocolo e Baschirotto, fuori rosa Floriani Mussolini e Moumbagna. Nessun squalificato; diffidati Terracciano, Bondo e Vardy.

Dove vederla in TV

Roma-Cremonese sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, con diretta disponibile su smart TV compatibili, Sky Q tramite il canale dedicato DAZN e in streaming su smartphone, tablet e PC tramite app o sito ufficiale.

Quote e pronostico

I bookmaker indicano una gara nettamente sbilanciata a favore della Roma. Il segno 1 oscilla tra 1.38 e 1.40, il pareggio è intorno a 4.90, mentre il colpo esterno della Cremonese sale fino a 10.50. L’Under 2,5 è leggermente favorito sull’Over, così come il No Goal, segnale di una partita che potrebbe restare sotto controllo per i giallorossi. Il risultato più probabile resta una vittoria della Roma per 2-0, con gestione e solidità difensiva a fare la differenza.

Probabili formazioni

ROMA (3-4-2-1) – Svilar; Ghilardi, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Konè, Tsimikas; Zaragoza, Pellegrini; Malen. All.: Gasperini

CREMONESE (3-5-2) – Audero; Terracciano, Bianchetti, Luperto; Barbieri, Thorsby, Payero, Maleh, Pezzella; Vardy, Bonazzoli. All.: Nicola

Arbitro: Marco Di Bello.

Assistenti: Bahri – Ceolin.

IV uomo: Sacchi.

VAR: Nasca

AVAR: Meraviglia.

Giallorossi.net – T. De Cortis