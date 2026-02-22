Roma, Champions a tutti i costi

“Se non sbagliamo noi, per gli altri diventa difficile”. Una frase che oggi pesa più del solito, perché mentre la Juventus continua a inciampare e la Roma si ritrova davanti a un’occasione troppo grande per essere ignorata. Stasera, contro la Cremonese, i giallorossi possono davvero dare una spallata decisiva alla corsa Champions.
Quando Gian Piero Gasperini si è affacciato nella sala stampa di Trigoria per la consueta conferenza stampa della vigilia, la Juve doveva ancora scendere in campo contro il Como. E non poteva sapere che la classifica qualche ora dopo gli avrebbe regalato un sorriso in più: la sua Roma se dovesse battere la Cremonese andrebbe a +4 sulla Juve con lo scontro diretto in casa domenica prossima. Se non è questa un’occasione d’oro, poco ci manca.
Lo dimostra il fatto che Gasperini stia pensando di mandare in campo anche i tre diffidati: Wesley, Mancini e Ndicka, senza pensare ad eventuali squalifiche con vista Juventus. Il quarto posto è troppo importante: riporterebbe la Roma in Champions League, là dove manca dal 2017-18. Un traguardo fissato dallo stesso Gasp: il tecnico vuole la Champions a tutti i costi nonostante la società non lo abbia fissato come obiettivo del primo anno.
E allora tutti pronti per stasera, anche se i problemi non mancheranno. A iniziare dalle assenze di Dybala e Soulé in un attacco ridotto all’osso che vede Malen come unica certezza. Donyell e i suoi fratelli: Vaz, Venturino, Zaragoza. Questi sono rimasti a disposizione di Gasperini per completare il reparto offensivo. E attenzione all’ex Genoa, che potrebbe partire dall’inizio.
La Roma, nonostante l’emergenza attacco, non può e non vuole sprecare questa occasione. La Cremonese rappresenta un ostacolo da superare con determinazione, consapevoli che il margine d’errore è ridotto al minimo. Calcio d’inizio alle 20:45 all’Olimpico: è il momento di dare una spallata alla classifica.
Wesley è troppo importante per la fase offensiva deve giocare s epuo
Rinuncerei a Mancini con difesa fatta da ghilardi ndicka hermoso
È metterei 3 centrocampisti puri come Kone cristante e pisilli per un 352 d assalto
Giocare col 3421 con Pellegrini nn serve a molto
secondo me, vista l’importanza di Wesley che dicevi prima, sarebbe l’unico che mi risparmierei per essere sicuro di averlo contro la Juve….poi vista la botta contro il Napoli un po di riposo in piu lo darei
Non penso riusciremo a vincere domenica prossima con la Juve per una serie di ragioni:
1 anche se abbiamo migliorato le nostre performance negli scontri diretti contro le big prendiamo sempre gol in contropiede a causa di un atteggiamento spesso poco pragmatico anche quando siamo in vantaggio
2 la Juve è in credito col sistema arbitrale quindi mi aspetto una direzione di gara problematica
3 siamo molto corti in attacco e questo, come abbiamo visto nel momento delle sostituzioni a Napoli, ci rende meno competitivi con le altre big
Per queste ragioni stasera vincere è obbligatorio per arrivare alla sfida di domenica prossima con una certa tranquillità.
Pellegrini in generale non serve a molto, purtroppo sembra un ex giocatore, sarebbe adatto alla Liga, o magari all’Arabia…
Io eviterei di mettere in campo chi è reduce da infortunio come Koné, Hermoso e Wesley o chi è in diffida come Mancini. Mancini per la Cremonese può benissimo rifiatare per dar spazio a Ghilardi e a Ziolkowski, sui terzini tocca per forza schierare Tsimikas a sx con Rensch dall’altra parte (con Wesley pronto a subentrare nel secondo tempo) e a centrocampo mettere la coppia Pisilli-El Aynaoui. Solo in attacco avresti gli uomini contati ma neanche più di tanto perché queste partite sono perfette anche per far giocare a Venturino, Vaz e Arena che devono fare esperienza sul campo e crescere con noi.
Anche così Roma bella e battagliera, l’ importante è rientrare nel giro che conta, anche se non abbiamo mai sfigurato in Europa in tutti ilivelli, basta vedere il Ranking Uefa… OTTAVI in Europa e QUARTI in ITALIA!!! Io avrei schierato una Roma giovane e bella : SVILAR, GHILARDI, HERMOSO, ZIOLKOWSKY, RENSH, EL, PISILLI, WESLEY, ZARAGOZA, VAZ, MALEN … Queste sono le partite giuste per testarne il futuro… al secondo tempo ARENA, VENTURINO e qualche “anziano”… 💛❤️
Prova a spiegarlo a gasperini. Mi sembra Molto integralista con il modulo
questa sera solo un risultato: 1 fisso. Questa sera vanno preservati Wesley e Kone che sono indispensabili contro la juve. Per oggi credo che bastino Svilar Ghilardi Ndicka Hermoso Celik Cristante/ El Aynaqui Pisilli Reinsh/ Tsmik Zaragoza Malen Pellegrini/ Venturino. E se si mette bene fin dall’inizio, far rifiatare Malen nel secondo tempo. La partita con la Juventus è troppo importante per la champions, anche perché tocca stare attenti anche a Como e Atalanta. Io spero che oggi vinca l’atalanta in modo da portare anche il Napoli in ballottaggio e quindi avere 2 posti da giocarsi.
Forza Roma.
notavo una cosa , i quattro attaccanti a disposizione ovvero Malen , Vaz, Zaragoza e Venturino sono tutti arrivati nel mercato di gennaio. Meno male che ci abbiamo messo una pezza.
Beh grazie ad una grande ds come massara che arrivato il 18 giugno, non conoscendo la Rosa Ed I programmi nel mercato estivo nonnpoteva fare Molto di piu Ed in quelli appena passato, senza soldi, ha fatto il migliore mercato serie a. Scusate se rispetto si precedenti ds è di un altro livello
per ora la as roma ha messo una pezza in alttacco solo con malen ; gli altri vedremo ma non mi sembrano dei crac
Oggi è una partita particolare: si può mettere un mattone importante per la CL; è una delle prime volte in cui questo obiettivo potrebbe realmente iniziare a concretizzarsi (poi ci sarà la prossima per staccare i rubentini). In serie A nessuna partita è facilissima in partenza ma questa va solo vinta. Forza Roma!
Certo che a pensarci : a settembre in attacco avevamo Soulee, El Sharawy Dovbik, Fergusson , Dybala,
oggi in campo abbiamo: Malen Vaz, Venturino, Zaragoza. Gli altri sono ancora della Roma , alcuni lo saranno ancora ma mi chiedo che sport è diventato il calcio , una volta si partiva in tredici e si finiva con quei tredici, l’infortunio era una cosa rara, oggi si parte in venticinque si finisce in quindici di cui almeo cinque non erano tra quelli che sono partiti, pazzesco.
Senza parlare degli allenatori, ogni campionato almeno la metà delle squadre cambia allenatore, vince una sola ma chi sperava di vincere e non ci riesce diventa uno psicodramma, vedi Juve e Napoli ( buon per noi) hanno capito che lo scudetto è andato e squadra e allenatore sono caduti in depressione , hanno perso ancor prima di perdere.
Se non entrano in campo col sangue agli occhi assalto Trigoria.
Bisogna vincere. Punto.
Proprio perché l’occasione è ghiotta andrebbe gestita con intelligenza.
È vero che la partita di stasera non sarà per niente una formalità e la Cremonese, brava a chiudersi e ripartire in contropiede, venderà cara la pelle, però alcuni ragionamenti cautelativi si possono fare.
Wesley, sia perché è reduce da una forte contusione, si per la diffida può sempre entrare nella ripresa se serviranno le sue qualità per portare a casa la partita, ma io non lo rischierei dall’inizio e partirei sulla fascia sinistra con uno tra Rensch e Tsimikas.
Quanto ai due centrali diffidati ne rischierei solo uno, Mancini, e preserverei N’Dicka per lo scontro diretto.
Una difesa Ghilardi-Mancini-Hermoso fornisce adeguate garanzie per la sfida coi grigio Rossi.
Inoltre, anche dovesse essere squalificato Mancini x la Juve non sarebbe un dramma.
Gianluca soffre gli attaccanti veloci e dotati di dribbling secco (vedi Alisson Santos contro il Napoli) ed il giocatore più forte e pericoloso dei gobbi resta Yldiz che agirebbe proprio dalle sue parti.
Una difesa Ghilardi-Ndika-Hermoso andrebbe forse addirittura meglio di quella titolare contro la Juve.
Che persona meravigliosa e un gran professionista! Lo adoro, orgoglio italiano e internazionale!
C’è gente che ci tuffa nei conflitti di interesse, con e senza capacita’, attenzione a quel …..xxxxne di Lotito lui si che accetterebbe!
io invece manderei in campo chi ha giocato di meno…per dargli fiducia…tra poco giocheremo ogni 3 giorni e avremo bisogno di tutti…Celik Zio Ghila rench ela pisilli tsimi zara malen pelle…nella ripresa hermoso kone cristante wesley venturino
Si parla spesso degli scontri diretti ma quello che conta ancora di più è come ci arrivi agli scontri diretti e cosa hai seminato prima. Quindi se hai un obiettivo nessuna squadra è da sottovalutare e vincere diventa un mantra.
La sconfitta della Juve con il “piccolo” Como ne è la risposta più lampante.
Quindi se Gasperini ha deciso che deve allungare perché l’occasione appare propizia, giusto che schieri la sua Roma migliore.
Ritornare in Champions sposterebbe molto gli equilibri in casa Roma e anche ai Friedkins non credo dispiacerebbe.
L’ Inter ha un grande attacco.Con molti calciatori con confidenza con il gol.
Ma è da PALLA INATTIVA che realizzano molti gol.
Gasp deve MIGLIORARE la Roma sotto questo aspetto.
Mancini Hermoso N’Dicka Cristante Ziolkowski
Cosa ci limita ?
Problemi di schemi ?
Problemi in chi calcia i corner e le punizioni ?
non c’è problema , juve ci sta mandando in champions
Mi sembra fuori luogo il mio intervento come quello di un grande giornalista come Carlo Nesti, che dice che la Juve viene danneggiata per il solo episodio di kalulu, quando a noi mancano scudetti ai danni delle strisciate di turno e anche coppe europee.
