Roma, Champions a tutti i costi

“Se non sbagliamo noi, per gli altri diventa difficile”. Una frase che oggi pesa più del solito, perché mentre la Juventus continua a inciampare e la Roma si ritrova davanti a un’occasione troppo grande per essere ignorata. Stasera, contro la Cremonese, i giallorossi possono davvero dare una spallata decisiva alla corsa Champions.

Quando Gian Piero Gasperini si è affacciato nella sala stampa di Trigoria per la consueta conferenza stampa della vigilia, la Juve doveva ancora scendere in campo contro il Como. E non poteva sapere che la classifica qualche ora dopo gli avrebbe regalato un sorriso in più: la sua Roma se dovesse battere la Cremonese andrebbe a +4 sulla Juve con lo scontro diretto in casa domenica prossima. Se non è questa un’occasione d’oro, poco ci manca.

Lo dimostra il fatto che Gasperini stia pensando di mandare in campo anche i tre diffidati: Wesley, Mancini e Ndicka, senza pensare ad eventuali squalifiche con vista Juventus. Il quarto posto è troppo importante: riporterebbe la Roma in Champions League, là dove manca dal 2017-18. Un traguardo fissato dallo stesso Gasp: il tecnico vuole la Champions a tutti i costi nonostante la società non lo abbia fissato come obiettivo del primo anno.

E allora tutti pronti per stasera, anche se i problemi non mancheranno. A iniziare dalle assenze di Dybala e Soulé in un attacco ridotto all’osso che vede Malen come unica certezza. Donyell e i suoi fratelli: Vaz, Venturino, Zaragoza. Questi sono rimasti a disposizione di Gasperini per completare il reparto offensivo. E attenzione all’ex Genoa, che potrebbe partire dall’inizio.

La Roma, nonostante l’emergenza attacco, non può e non vuole sprecare questa occasione. La Cremonese rappresenta un ostacolo da superare con determinazione, consapevoli che il margine d’errore è ridotto al minimo. Calcio d’inizio alle 20:45 all’Olimpico: è il momento di dare una spallata alla classifica.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Il Messaggero / Il Tempo / Corsport