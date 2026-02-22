Gasp non pensa alla Juve: in campo Mancini, Ndicka e Wesley

Nessuna gestione, nessun pensiero rivolto alla prossima. Per Gasperini conta solo vincere stasera. La partita contro la Cremonese, in programma all’Stadio Olimpico, va affrontata senza distrazioni e senza fare conti sui diffidati o sulla supersfida della prossima settimana contro la Juventus.

Il messaggio che filtra è chiaro e trova riscontro su tutti i quotidiani: in campo scenderà la formazione migliore. In difesa, dunque, spazio ai titolari, anche se a rischio squalifica. Gianluca Mancini ed Evan Ndicka, entrambi diffidati, guideranno il reparto arretrato insieme a Mario Hermoso, chiamato a completare il terzetto difensivo.

Sulle corsie, riflettori puntati su Wesley. Il laterale brasiliano ha smaltito il colpo alla caviglia rimediato a Napoli ed è pronto a partire dal primo minuto sulla fascia sinistra. Anche lui è diffidato e quindi a rischio squalifica, ma questo non sembra influenzare le scelte: per Gasperini deve giocare chi sta meglio, senza guardare oltre i novanta minuti dell’Olimpico.

La linea è netta. Niente calcoli, niente turnover mascherato. L’obiettivo è prendersi subito i tre punti e poi, solo dopo, voltare pagina. La sfida contro la Juventus, decisiva in chiave Champions League, arriverà tra una settimana e verrà affrontata a tempo debito. Stasera, invece, c’è una sola priorità: battere la Cremonese. Tutto il resto può aspettare.

Fonti: Il Tempo / Il Messaggero / Corsport / La Repubblica / Gasport