Gasp non pensa alla Juve: in campo Mancini, Ndicka e Wesley

Nessuna gestione, nessun pensiero rivolto alla prossima. Per Gasperini conta solo vincere stasera. La partita contro la Cremonese, in programma all’Stadio Olimpico, va affrontata senza distrazioni e senza fare conti sui diffidati o sulla supersfida della prossima settimana contro la Juventus.
Il messaggio che filtra è chiaro e trova riscontro su tutti i quotidiani: in campo scenderà la formazione migliore. In difesa, dunque, spazio ai titolari, anche se a rischio squalifica. Gianluca Mancini ed Evan Ndicka, entrambi diffidati, guideranno il reparto arretrato insieme a Mario Hermoso, chiamato a completare il terzetto difensivo.
Sulle corsie, riflettori puntati su Wesley. Il laterale brasiliano ha smaltito il colpo alla caviglia rimediato a Napoli ed è pronto a partire dal primo minuto sulla fascia sinistra. Anche lui è diffidato e quindi a rischio squalifica, ma questo non sembra influenzare le scelte: per Gasperini deve giocare chi sta meglio, senza guardare oltre i novanta minuti dell’Olimpico.
La linea è netta. Niente calcoli, niente turnover mascherato. L’obiettivo è prendersi subito i tre punti e poi, solo dopo, voltare pagina. La sfida contro la Juventus, decisiva in chiave Champions League, arriverà tra una settimana e verrà affrontata a tempo debito. Stasera, invece, c’è una sola priorità: battere la Cremonese. Tutto il resto può aspettare.
Fonti: Il Tempo / Il Messaggero / Corsport / La Repubblica / Gasport
Bisogna vincere !
La strada è sempre quella: dare il massimo!
Ed il massimo è i più in salute in campo, seppure diffidati…
Solo così si crea credibilità, riconoscibilità e responsabilità nella squadra (se Mancini sarà ammonito farà “mea culpa” per le ultime ammonizioni “ad catzum”..!).
La juve verrà dopo e l’affronteremo con la stessa decisione della Cremonese: “col coltello tra i denti”!
FORZA ROMA
Non sono d’accordo anche perche’ la cremonese non e’ il real madrid con il dovuto rispetto. I giocatori diffidati DEVONO stare in panchina o meglio a casa a godersi la partita sul divano. Perche’ rischiare di compromettere un’annata fantastica? Contro i gobbi, che saranno avvelenati, servono i giocatori piu’ bravi, esperti e in forma. Quindi caro Gasperini datti una calmata, ragiona, pondera bene quello che fai e poi prendi le decisioni giuste, non fare come tante altre volte formazioni sbagliate. I campionati e le qualificazioni si vincono a tavolino, ragionando e non sempre con l’attacco alla baionetta. Considerando che la Juve e’ stata penalizzata a milano, non mi meraviglierei che se con un colpo di vento un giocatore della cremonese cascasse, la colpa ricadrebbe sicuramente addosso a mancini o n’dika’! Quindi calma, sangue freddo e pretattica! Attento gasperini che questa volta la posta in palio e’ troppo importante perche’ se dovessimo vincere contro la juve i punti di distacco diventerebbero 7, praticamente quasi incolmabili!
E’ un rischio grosso giocare con alcuni titolari in diffida tipo Mancini, Ndicka e Wesley visto l’arbitraggio da galera che abbiamo visto troppe volte o con chi è appena rientrato dall’infortunio tipo Koné, Hermoso e lo stesso Wesley appena rientrato dalla distorsione alla caviglia col rischio di ricadute.
Perfetto oggi la partita più importante di campionato da Roma Genoa 3-2.
Già ai tempi di Moggi e Giraudo, l’udinese teneva 4 diffidati, furono tutte e quattro ammoniti , e squalificati per Udinese -juve.
Cerchiamo di non fare tornare i vecchi vizi.
E giusto che giochi la migliore formazione possibile, ma non vorrei che le diffide diventassero un arma a doppio taglio. nel senso che i tre diffidati per paura di saltare la sfida con la Juve, non mettono il piedino quando serve.
Oppure tutti e tre vengono ammoniti scientificamente, e presentarsi a Roma Juve , già con 5 attaccanti fuori , più tre difensori sarebbe da suicidio.
Intanto rendiamo grazie a chi ha fatto in modo di mettere Celik in una situazione diciamo particolare, fermo restando che essendo un professionista tale si deve comportare
sarà ma non credo proprio che li rischierà tutti dal primo minuto. ad esempio Manconi non me lo aspetto in campo.
Avrei preferito lasciarli in panchina. Si può vincere anche Senza di loro… Comunque è lui l’ allenatore ed è lui che decide. Mia opinione.
Oggi oltre i 3 punti c’è la possibilità di staccare la rube di 4 punti, il che potrebbe consentire di rimanere in quarta posizione pur perdendo lo scontro diretto….questa partita vale 6 punti in realtà.
Forza Roma!!
troppe partite perse con le “minori” per lucrare sui titolari all’inizio ; penso che gasperini faccia bene , semmai , a rsultato acquisito , si può pensare a sostituirli
Se aspiri alla CL non devi avere paura delle “minori”, puoi vincere anche senza i diffidati o appena ristabiliti da infortuni.
Se non possiamo fare turn over in casa contro la cremonese, contro chi dovremmo farlo? lasciamo fuori i diffidati, gli facciamo prendere le ammonizione contro la juve e siamo a posto. A parte Mancini che finire senza una ammonizione a partita sarebbe un evento da farci uno speciale sky.
Sinceramente non sono d’accordo…almeno una tra Mancini e N’Dicka dovrebbe stare in panchina e dovrebbe giocare Ghilardi….basta…e lo dico con tutto il rispetto per il Mister ….con questi integralismi , pensiamo ad essere concreti…qualcuno ha la certezza, che alla prima occasione , non scatti l’ammonizzione????
Immagino gli avrà detto di stare attenti… giocheranno meno aggressivi del solito. Se poi andiamo sul 2-0 in fretta, nel secondo tempo si mettono gli altri centrali (e magari Angelino per Wes). Anche questa partita vale tre punti come le altre, evidentemente Gasperini sa che se mette Ghilardi o Zio la difesa perde qualcosa.
