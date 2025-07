FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma e che magari non trova spazio nel resto del sito: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo venerdì 4 luglio 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 13:00 – In vendita i biglietti per Lens-Roma del 2 agosto

È iniziata la vendita dei tagliandi per l’amichevole Lens-Roma del 2 agosto (ore 18:00, Stade Bollaert-Delelis). I biglietti per il settore ospiti sono acquistabili dal 4 luglio sul sito ufficiale del RC Lens, inserendo il codice ASROMAFANS. Costo 10 euro. Obbligatoria la registrazione. Tutte le info su asroma.com.

Ore 11:15 – Ufficiale: Rossettini nuovo allenatore della Femminile

Ora è ufficiale: Luca Rossettini è il nuovo allenatore della Roma Femminile. Il tecnico prende il posto di Alessandro Spugna, trasferitosi al Sassuolo, e ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027. Lo ha appena annunciato la Roma con un comunicato ufficiale.

Ore 9:30 – Pellegrini, l’ultimo esame

Lorenzo Pellegrini si gioca tutto: il futuro alla Roma, un posto fisso in Nazionale e la conferma di un contratto da top player. Operato al tendine del retto femorale, sarà ai box per l’inizio del ritiro ma punta a tornare disponibile entro fine agosto. Gasperini vuole rilanciarlo da trequartista, accanto a Dybala o Soulé, senza sconti o gerarchie predefinite. Per il capitano giallorosso è l’ultima occasione per tornare quello che convinse Pinto a rinnovargli il contratto da 6 milioni l’anno. (Il Messaggero)

Ore 8:55 – Roma ed Everton, sinergia Friedkin

La Roma e l’Everton, entrambe nell’orbita del gruppo Friedkin, potrebbero presto intrecciare operazioni di mercato. Nessun vincolo normativo lo impedisce, vista l’assenza degli inglesi dalle coppe europee. Il tema delle multiproprietà è sotto stretta osservazione UEFA, ma le trattative tra club con stessa proprietà restano possibili se in linea con il Fair Play Finanziario. L’affare Wesley, per esempio, potrebbe rientrare in questa logica. (Il Corriere dello Sport)

Ore 8:20 – L’ex giallorosso Righetti entra in Consiglio

Ubaldo Righetti, ex difensore dello scudetto ’83 e rigorista coraggioso nella finale di Coppa Campioni persa col Liverpool, è ufficialmente consigliere comunale a Roma. Il 62enne di Sermoneta siederà tra i banchi del Pd a sostegno del sindaco Gualtieri. “È una grande emozione – ha dichiarato –. So cosa significa avere responsabilità, nella vita come nello sport. Ma per far succedere qualcosa, serve l’azione. Proprio come in campo”.

Ore 8:00 – Tre amichevoli tra luglio e agosto, debutto al Tre Fontane

La Roma si prepara a scendere in campo per le prime amichevoli estive. Il raduno è fissato per il 13 luglio, poi il debutto stagionale sarà il 26 contro il Kaiserslautern in Germania. Il 31 luglio toccherà al Cannes dei Friedkin: la sfida si disputerà al Tre Fontane, per permettere ai tifosi di assistere all’evento. Terza amichevole il 9 agosto contro l’Everton. Gasperini punta ad accogliere almeno due nuovi innesti prima del via. (Il Corriere dello Sport)

