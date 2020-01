Florenzi vicinissimo al Valencia: prestito con obbligo di riscatto a circa 15 milioni. Il giocatore ha dato l’ok al trasferimento (AGGIORNAMENTI)

ULTIMO AGGIORNAMENTO ORE 14:45 – Conferme sulla trattativa caldissima tra Roma e Valencia per Alessandro Florenzi arrivando da Filippo Biafora de Il Tempo.

Le parti sono vicine, il club giallorosso punta a un facile obbligo di riscatto: si parla di circa 15 milioni di euro come base. Il giocatore ha già dato l’ok al trasferimento agli spagnoli.

Ore caldissime per #Florenzi al #Valencia: le parti sono più vicine, dopo che a dicembre non si era trovato l’accordo. L’#ASRoma vuole un facile obbligo di riscatto, il giocatore ha già dato l’ok. Si parla di circa 15 mln di euro come base@tempoweb pic.twitter.com/Y5qto7KIMg — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) January 28, 2020

AGGIORNAMENTO ORE 12:30 – La cessione di Alessandro Florenzi si avvicina. Il Valencia e la Roma stanno trattando in queste ore il passaggio del terzino giallorosso in Spagna.

La conferma dopo le indiscrezioni di questa mattina arriva da Gianluca Di Marzio di Sky Sport. Il nodo da risolvere nelle prossime ore è la formula del trasferimento: il club spagnolo infatti vorrebbe il giocatore in prestito con obbligo di riscatto in caso di qualificazione alla prossima Champions League.

Il problema è che il Valencia è attualmente al settimo posto, a meno due dal quarto posto. La Roma, ma anche lo stesso Florenzi, vorrebbero avere la certezza di un trasferimento a titolo definitivo. La cessione comunque si avvicina. Seguiranno aggiornamenti sullo sviluppo della trattativa.

CALCIOMERCATO ROMA ULTIME NOTIZIE – La Roma è molto attiva sul mercato in entrata, ma attenzione a possibili sorprese in uscita proprio nelle ultime ore di questo calciomercato invernale.

A salutare potrebbe essere Alessandro Florenzi, per il quale è arrivata a Trigoria un’offerta del Valencia. A scriverlo è l’edizione odierna de “Il Messaggero” (S. Carina).

Sono ore di riflessione in casa Roma: l’esterno giallorosso non è un titolare con Fonseca, che non lo reputa un terzino, ma non lo vede protagonista nemmeno tra gli esterni d’attacco. Per questo Petrachi sta valutando, insieme al ragazzo, la sua possibile cessione.

Fonte: Il Messaggero