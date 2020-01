CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA IN TEMPO REALE – Tutte le notizie di mercato minuto per minuto di questo martedì 28 gennaio 2020 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 10:30 – Carles Perez (21) si complica sempre di più: ora il Barcellona sta trattando anche col Valencia per la cessione del ragazzo, sempre con un diritto di riacquisto inserito nell’affare. (Mundo Deportivo)

Ore 10:30 – Juan Jesus (28) è sempre molto vicino alla Fiorentina: la Roma chiede 7 milioni, i viola puntano a un prestito con diritto di riscatto sotto ai 5 milioni. (Il Tempo – Il Corriere Fiorentino)

Ore 10:00 – La Roma pensa a Piatek (24) come colpo last minute, ma la pista è complicata: il Milan punta a monetizzare mentre i giallorossi, che prima dovrebbero cedere Kalinic, punta a un prestito di 18 mesi. (Gazzetta dello Sport)

Ore 9:40 – Offerta del Valencia per Florenzi (28), la Roma sta riflettendo. (Il Messaggero)

Ore 9:20 – Trattativa ancora in corso per Carles Perez (21), per il quale il Barcellona pretende di inserire un diritto di riacquisto. L’alternativa della Roma si chiama Pedro (32), per il quale sono già stati aperti canali col Chelsea. (Il Tempo – Tele Radio Stereo)

Ore 9:00 – Stephan El Shaarawy (27) vuole tornare e si offre alla Roma ma l’ingaggio frena l’affare. (Il Messaggero)

