Florenzi ha deciso: non partirà per il Portogallo

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – E’ arrivato il grande rifiuto di Alessandro Florenzi. Il giocatore, dopo attenta riflessione, ha deciso: il 2 agosto, giorno in cui il terzino sarebbe stato atteso dalla Roma in Portogallo insieme all’altro campione d’Europa Bryan Cristante, non risponderà presente.

A scriverlo sono questa mattina diversi quotidiani, tra cui Il Messaggero (S. Carina) e la Gazzetta dello Sport (M.Cecchini), con quest’ultimo che riferisce di nuovo di una telefonata fatta da Mourinho al calciatore per ribadirgli la sua stima. Parole che a quanto pare non sono state sufficienti a convincere il terzino.

Florenzi considera conclusa la sua avventura alla Roma specie dopo i tanti problemi avuti con la tifoseria, e preferisce continuare la sua carriera altrove, anche all’estero. Per ora però a Trigoria non sono arrivate offerte per lui, ed è questo il vero problema.

Tiago Pinto infatti si libererebbe volentieri del suo stipendio, ma di richieste per ora non ce ne sono. Nei giorni scorsi si era parlato di un possibile scambio con l’Inter che coinvolgerebbe Perisic, ma per ora sembra non esserci niente di concreto. Al momento l’unica cosa certa è che Florenzi il 2 agosto non sarà in Portogallo insieme ai compagni.

Fonti: Il Messaggero / Gazzetta dello Sport