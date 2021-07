Mou accontentato: Zaniolo-Eldor-Dzeko, ecco l’attacco pesante della nuova Roma

AS ROMA NEWS – Chiesto e ottenuto. L’arrivo in giallorosso di Eldor Shomurodov, scrive l’edizione odierna de Il Messaggero (S. Carina), è una esplicita richiesta di Josè Mourinho, che Tiago Pinto ha immediatamente accontentato.

Al reparto avanzato della Roma mancava qualcosa, che con l’uzbeko ha completato: fisicità e dinamismo. Shomurodov, o più semplicemente Eldor come ama far scrivere il giocatore sulla sua maglia, non arriva solo per fare il vice Dzeko (c’è anche Mayoral, in caso) ma anche per fare la seconda punta o giocare largo nel 4-2-3-1 di Mou.

E allora possiamo immaginarci anche un attacco “pesante” con Dzeko di punta, Zaniolo a destra e Shomurodov a sinistra, con Pellegrini a sdoppiarsi tra trequarti e centrocampo. Nicolò e Eldor ai lati potrebbero garantire profondità, potenza e ripiegamento in fase difensiva, quelli che ad esempio Mkhitaryan nelle prime uscite ha faticato a fare.

“Senza forza fisica non si possono costruire grandi squadre“, ama ricordare Mourinho. Dunque capace di soffrire e forte caratterialmente come la partita contro il Porto insegna. Queste caratteristiche si sposano con Shomurodov. L’uzbeko diventerà una pedina da giocare in corsa o al via. Umile, generoso, lavoratore, non vive solo per il gol. E’ bravo a farsi largo tra le linee ma quando si alza il pallone sa farsi trovare pronto.

Fonte: Il Messaggero