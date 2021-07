“ON AIR!” – MAGNI: “Mercato economicamente non da Mourinho”, CIARDI: “La Roma ha già speso una sessantina di milioni, non sono mica pochi”, PRUZZO: “Shomurodov mi incuriosisce molto”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Shomurodov ultimo rinforzo in attacco? Non ci giurerei, dipende da Dzeko. Il bosniaco sta lavorando bene e va d’accordo con Mourinho, ma c’è pure da dire che non sono arrivate offerte. Se arrivassero, certezze assolute nel calcio non si possono avere. La Roma tra Rui Patricio, Shomurodov e Vina, ha già peso una sessantina di milioni che non sono mica pochi. Dalla vendita di quei calciatori che seri riuscito a piazzare non è che ti sono entrati tutti questi soldi…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Shomurodov dovrebbe essere ufficiale tra poco. Florenzi? A me sta cosa che Mourinho lo chiama e lui gli dice “non vengo”, mi fa impazzire. Ci sta come ricostruzione, è vero che Mourinho lo ha chiamato, lui avrebbe voluto testarlo. Ma Florenzi sembra orientato ad andare altrove. Deve essersi rotto qualcosa non solo con Fonseca, ma proprio con la Roma. Se c’è qualcosa con l’Inter? Probabilmente sì, ma Florenzi ha un procuratore molto bravo che non avrà problemi a sistemarlo…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “La Roma, dopo aver chiuso Xhaka, penso che punterà su un altro centrocampista o eventualmente un terzino, se Florenzi non accetterà di tornare come sembra. Se questa sarà la campagna acquisti della Roma non sarà un mercato fatto in funzione di Mourinho dal punto di vista economico. Se la Roma avesse preso Sarri credo che più o meno questo avrebbero fatto, i calciatori forse sarebbero stati diversi, ma il tipo di mercato sarebbe stato questo. La Roma, come la gran parte delle squadre più forti, quest’anno puntano tutto sull’allenatore…”

Dario Bersani (Rete Sport): “A oggi mi sembra difficile che arrivi un’altra pedina in attacco. Ora c’è di tutto lì, sono parecchi. Ma con un mese di mercato non si posso escludere scenari. Ora bisogna concentrarsi per Xhaka, deve lavorare sul centrocampo che sarà titolare, perchè quelli che abbiamo visto ora non possono esserlo. Cristante ne giocherà parecchie, poi c’è Veretout che verrà recuperato. Puoi tenertene uno tra Villar e Diaweara, ma alla fine del mercato mi aspetto un altro acquisto a centrocampo oltre Xhaka. Lì deve cambiare il più possibile con acquisti mirati, come Xhaka che è un acquisto mirato…”

Marco Juric (Rete Sport): “Florenzi-Perisic? Certo che lo farei questo scambio, ma mi sembra che sia di difficile collocazione il croato nel 4-2-3-1 di Mourinho. Dzeko? Non possiamo dire con certezza che sarà lui l’attaccante della Roma, ma le priorità ora sono gli otto calciatori che devono uscire, e soprattutto la trattativa per Xhaka. La Roma ha sei calciatori che sono fuori rosa che pesano tantissimo, Pastore, Fazio, Nzonzi, Pedro, Santon, Olsen…sono almeno 30 milioni lordi che devi pagare e che stai buttando. Capisco la difficoltà di Pinto, sono calciatori che veramente non hanno mercato e che sono un peso abnorme per le finanze della Roma…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “La Roma ci crede davvero in questo Shomurodov, perchè ci investe 20 milioni di euro. Che non sono tanti per un attaccante, ma di questi tempi…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Shomurodov? Da Genoa mi confermano i dubbi sulle difficoltà che ha avuto durante l’anno. È stato discontinuo, ma può giocare tutti i ruoli dell’attacco. Nella Roma all’inizio può avere poco spazio. Può giocare anche accanto a Dzeko, lo ha dimostrato al Genoa. Mi incuriosisce molto… Io convincerei Florenzi a restare, perché è forte e lo metterei titolare…”

* “ON AIR”, la nostra rubrica sulle radio romane, va in vacanza: tornerà a farvi compagnia il 23 agosto, per l’inizio del campionato.

Redazione Giallorossi.net