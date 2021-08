Florenzi, la doppia verità. Mou: “Voleva il Milan”, il terzino: “La Roma mi ha mandato via, e non per scelta tecnica”

AS ROMA NEWS – Continua a tenere banco l’addio di Alessandro Florenzi dalla Roma, formalizzato ieri con il trasferimento al Milan in prestito con diritto di riscatto. Una formula ambigua, che potrebbe spalancargli di nuovo le porte di Trigoria già l’anno prossimo.

Ma quello che è ormai chiaro è che non ci sarà più nessun futuro in giallorosso per Florenzi, nonostante la Roma abbia bisogno di un terzino destro affidabile ed esperto da affiancare a Karsdorp.

“Ho parlato con lui una volta e nella sua testa era chiaro che voleva andare al Milan“, le parole di Josè Mourinho ieri in conferenza stampa. “Per me è importantissima la volontà del giocatore e la società ha collaborato nel farlo andare via. Gli faccio gli auguri per una buona stagione. Spero che a Milano possa essere felice”.

Differente la versione data da Florenzi, che punta il dito contro il club giallorosso: “Perchè sono andato via dalla Roma? Penso di non saperlo. Sento che non è solo una questione tecnica. La Roma ha deciso di mettermi da parte ma credo che la scelta fosse stata fatta un paio di anni fa e l’ho accettata a malincuore: tutti sanno che sono tifoso della Roma, non è un segreto”.