Roma, per il centrocampo spunta Ndombele. E Mourinho chiama Lenglet

CALCIOMERCATO ROMA ULTIME NOTIZIE – Non solo Roma-Fiorentina: oggi sui quotidiani non poteva mancare una spruzzata di calciomercato, con le ultime indiscrezioni sulle operazioni condotte in queste ore da Tiago Pinto per provare a completare la rosa a disposizione di Mourinho.

Stando a quanto scrive questa mattina il Corriere dello Sport (G. Marota) per il centrocampo resta in pole l’altro svizzero Denis Zakaria che ha il contratto in scadenza nel 2022. I tedeschi chiedono 15 milioni, la Roma tratta. Costa meno Grillitsch, 10 milioni, dell’Hoffenheim.

Occhio però al nome di Tanguy Ndombele, 24 anni, centrocampista francese di origini congolesi del Tottenham: il giocatore è un vecchio pallino di Mourinho, e in queste ore rischia di scatenarsi una vera e propria asta intorno a lui. L’idea più economica porta invece a Lucas Torreira che l’Arsenal manderebbe in prestito.

Si continua a riflettere anche in difesa. La strada principale porta a Clement Lenglet che è chiuso al Barcellona da Garcia e Pique. Pare, scrive il quotidiano, che ci sia addirittura già stata una telefonata di Josè Mourinho a casa del francese.

Fonte: Corriere dello Sport