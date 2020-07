Fonseca a rischio: decisive Parma e Brescia. In caso di ko Alberto De Rossi al suo posto

ULTIME NEWS AS ROMA – “Fonseca senza alibi, ora è a rischio“. E’ questa l’apertura del Corriere dello Sport oggi in edicola nell’edizione romana. Il giornale racconta come le prossime partite saranno decisive per il futuro del tecnico portoghese all’interno della Roma.

In caso di risultati negativi anche contro Parma e Brescia, quest’ultimi fanalino di coda del campionato, la posizione di Fonseca diventerebbe difficilmente difendibile e l’ipotesi esonero verrebbe seriamente contemplata.

Al suo posto però non arriverebbe né Spalletti, che ha ancora un anno di contratto con l’Inter, e tanto meno Pochettino. La strada sarebbe quella della soluzione interna, con la squadra che verrebbe affidata ad Alberto De Rossi, attuale tecnico della Primavera.

