Pallotta fissa il prezzo per la Roma: 600 milioni. Friedkin è ancora in corsa

AS ROMA NEWS – James Pallotta ha fatto il prezzo per cedere la Roma: vuole 600 milioni di euro, di cui 300 sarebbero destinati a coprire il debito accumulato negli anni. Lo rivela l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport (M. Cecchini).

In corsa c’è ancora Dan Friedkin: fonti finanziarie confermano l’interesse del magnate texano nei confronti della Roma, ma adesso serve un rilancio.L’ultima proposta recapitata a Pallotta era stata di 495 milioni (altri 85 li avrebbe versati nelle casse dl club), non abbastanza per l’attuale proprietario.

Ma non ci sarebbe solo il gruppo Friedkin interessato al club giallorosso: ci sono altri due cordate di investitori amricani interessati al dossier Roma, e una di queste viene dal Sudamerica (se ne parla in un altro articolo, per leggerlo clicca qui). Nel frattempo Pallotta ha fissato il prezzo e aspetta l’offerta giusta.

Fonte: Gazzetta dello Sport