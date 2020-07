Fonseca in tilt, ora anche a Trigoria e Boston affiorano i primi dubbi

NOTIZIE ROMA CALCIO – Paulo Fonseca in tilt, irriconoscibile. Viene descritto così l’allenatore giallorosso dall’edizione odierna de “Il Messaggero” (U. Trani). L’allenatore paga una certa confusione che ora rende la sua posizione meno solida di qualche giorno fa.

Se prima da Boston, così come dentro Trigoria, l’allenatore godeva della massima fiducia, adesso invece cominciano ad affiorare i primi dubbi sulla sua gestione. La panchina sarà, sotto osservazione nelle partite di mercoledì, all’Olimpico contro il Parma, e di sabato, trasferta di Brescia.

A essere decisiva sarà l’Europa League, sia quella da conquistare (il sesto posto è in forte pericolo), sia quella da giocare ad agosto, dove ripartirà dal match secco degli ottavi contro il Siviglia. Molto difficile pensare a un esonero a stagione in corso: la proprietà non si può certo impegnare con tecnici ingombranti nel bel mezzo di trattative per la cessione del club.

Se proprio bisognerà intervenire, conclude Il Messaggero, verrebbe promosso a tempo Alberto De Rossi, attuale allenatore della Primavera giallorossa. Perché chi entra come nuovo proprietario deve essere libero di scegliere, dall’allenatore al prossimo direttore sportivo.

Fonte: Il Messaggero