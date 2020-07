Fonseca non cambia: confermata la difesa a tre, tocca a Ibanez

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Paulo Fonseca smette di fare il camaleonte. La sua Roma d’ora in avanti cambierà poco o nulla, a cominciare dal modulo. Si andrà avanti con la difesa a tre, scrive oggi la Gazzetta dello Sport, anche se l’infortunio di Smalling complicherà le cose.

Al posto del centrale inglese, che sarà di sicuro out per Roma-Parma, dovrebbe giocare uno tra Fazio e Cristante, mentre per completare il reparto insieme a Mancini ci sarà il brasiliano Ibanez, nonostante non abbia giocato una gara memorabile contro il Napoli.

Cetin a quel punto resterebbe però l’unica alternativa in difesa, a meno che non venga ritirato fuori Juan Jesus, ai margini della squadra da mesi. Per il resto ci saranno pochi cambi rispetto alla formazione vista domenica: Perez insidia Kluivert, Diawara potrebbe essere preferito a Pellegrini.