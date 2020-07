Infortunio Smalling, la situazione e gli aggiornamenti

AS ROMA NEWS – Chris Smalling tiene in ansia Fonseca. Il difensore giallorosso, infortunatosi ieri sera nel corso del primo tempo di Napoli-Roma, è in attesa di sapere l’entità del suo problema muscolare.

Il giocatore effettuerà gli esami domani per capire quanto sarà lungo il suo stop. Al momento, riferisce Filippo Biafora de Il Tempo ai microfoni di Tele Radio Stereo, il giocatore sente ancora dolore all’adduttore.

La sensazione dunque è che il calciatore sarà costretto a saltare almeno il prossimo impegno di campionato dei giallorossi, e cioè Roma-Parma di mercoledì 8 luglio. Domani se ne saprà di più.