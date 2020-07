La Roma resta senza guida. I procuratori parlano di “desertificazione” all’interno del club

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Situazione difficile dentro Trigoria. La Roma viene descritta dagli addetti ai lavori come un club “desertificato”, dove regna il caos e non esistono più centri operativi.

I procuratori, viene raccontato oggi dai microfoni di Tele Radio Stereo, parlano di una situazione drammatica all’interno del centro sportivo, di una desertificazione totale dentro Trigoria, l’immagine che ne esce è un club ormai azzerato ai suoi vertici. Per il mercato ci si affida agli intermediari data la mancanza di un vero direttore sportivo dopo l’allontanamento di Petrachi.

Il club ha affidato a Fienga ogni ruolo operativo, e anche ieri il Ceo giallorosso ha fatto le veci del ds intervenendo a Sky Sport per parlare del mercato della Roma e del suo possibile passaggio di proprietà. Pallotta ha ormai deciso di vendere e il club vive una fase di transizione difficile da gestire in un momento delicato come questo, con un mercato da portare avanti e una stagione sportiva da concludere. Nel frattempo le voci su possibili nuovi investitori interessati alla Roma si accavallano senza soluzione di continuità.