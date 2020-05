Fonseca chiede Boga, la Roma prepara l’assalto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma ha pronto un piano per arrivare a dama con Jeremie Boga, giovane attaccante esterno del Sassuolo che in questa stagione è esploso a suon di assist e gol e che ha colpito favorevolmente Paulo Fonseca, tanto da metterlo nella sua lista dei favoriti per il ruolo di esterno offensivo.

Il club giallorosso, rivela il quotidiano “Il Romanista” (P. Tori), si è già fatta avanti col club emiliano per sapere quanto sarebbe oneroso l’affare. La risposta del Sassuolo è stata chiara: venticinque milioni, poco trattabili, pagabili in due, massimo tre rate annuali. Il procuratore di Boga invece chiede cinque anni di contratto a due milioni e mezzo netti a stagione.

Sommando il tutto, si parla di un affare da circa cinquanta milioni tutto compreso. Un investimento importante che la Roma spera di poter rendere meno dispendioso inserendo nell’affare il riscatto di Defrel, che costerà una decina di milioni al Sassuolo, e il cartellino del giovane Riccardi.

Il capitano della Primavera giallorossa potrebbe finire in neroverde con la stessa formula ideata per Pellegrini, prevedendo dunque un diritto di riacquisto a una cifra prestabilita. La Roma dunque punta forte su Boga, sapendo che sulle corsie esterne potrebbe perdere due calciatori come Under e Kluivert.

Fonte: Il Romanista