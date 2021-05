FONSECA: “Darboe giocherà titolare. Se servono 3-4 grandi acquisti per andare in Champions? Non è giusto che lo dica io”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Paulo Fonseca parla in conferenza stampa alla viglia della quart’ultima giornata di campionato che si giocherà domani pomeriggio alle 18 allo Stadio Olimpico, quando la Roma affronterà il Crotone.

Queste le dichiarazioni dell’allenatore giallorosso rilasciate a giornali, tv e radio sulla partita di domani:

Sky Sport: “Secondo lei è corretto dire che ci vogliono 3-4 titolari di livello internazionale per arrivare in Champions?”

“Scusa, ma io non sarò l’allenatore, non devo dirlo io, non è giusto. Per quanto riguarda questa stagione, sono mancati giocatori importanti in periodi importati”.

Sky Sport: “Sono cambiati allenatori, e staff sanitari, eppure ogni anno c’è sempre un numero impressionate di infortuni muscolari”.

“Posso parlare di questi due anni con me. Quest’anno non abbiamo avuto particolari problemi fino a marzo, quando sono arrivate tante partite, è successo. Questo è successo anche in altre squadre d’Europa, il Bayern ha giocato senza sette titolari”.

Gazzetta dello Sport: “Darboe può giocare titolare?”

“Sì, domani giocherà titolare”.

Corriere dello Sport: “Qual è il prossimo giovane su cui la Roma può scommettere?”

“Hanno giocato anche Tripi, Milanese… La Primavera ha giocatori che lavorano bene, tutti possono arrivare in prima squadra. Non è giusto dire un nome specifico per il futuro”.

Il Romanista: “Si potrebbe vedere un centrocampista in più?”

“Sì, una possibilità, ma dipende anche dai giocatori a disposizione”.

Il Tempo: “La società le ha chiesto di arrivare settimo o non è un obiettivo?”

“Non deve chiedere niente, noi sappiamo che dobbiamo giocare per arrivare più in alto possibile”.

Tele Radio Stereo: “Quel stimolo avete per le prossime partite?”

“Che chi gioca deve rappresentare la Roma, deve difendere questa maglia”.

Centro Suono Sport: “Quale campionato la stuzzica?”

“Il mio futuro sono le prossime quattro partite”.

Roma Radio: “Quanto sono cresciuti i giovani lavorando in prima squadra?”

“Sono cresciuti, ma c’è una connessione con la Primavera che permette alla Prima squadra di avere giocatori pronti, lo staff è sempre insieme e ci si confronta. Questo è un merito non solo nostro, ma anche dell’allenatore della Primavera”.

Roma TV: “Chi recupera per domani?”

“Nessuno. Spero di recuperarne due o tre per la partita con l’Inter”.

Giallorossi.net – A. Fiorini