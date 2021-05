Mourinho vuole Belotti alla Roma: ecco la strategia

AS ROMA CALCIOMERCATO – Josè Mourinho studia la Roma, l’ha seguita in tv giovedì sera, ha apprezzato la prestazione, è rimasto soddisfatto per la vittoria, scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

Ha cominciato a studiare la rosa, che ha bisogno di un portiere, un regista, un terzino e un centravanti. Per l’attacco resta viva la candidatura di Belotti, che Mou avrebbe voluto al Tottenham. L’arrivo del tecnico portoghese potrebbe favorire l’acquisto del capitano granata, che andrà in scadenza di contratto nel 2022, per il quale Tiago Pinto ha già fatto più di un sondaggio.

Finora Belotti non ha voluto trattare il rinnovo del contratto con il Torino, anche se il presidente Cairo continua a considerarlo incedibile. Il suo ingaggio è alla portata del budget di cui dispone Tiago Pinto. La ricerca di un altro centravanti non chiude però le porte a Dzeko, che può restare. Presto si parlerà del suo futuro.

Fonte: Corriere dello Sport