Primavera, la Roma fermata dalla Spal: al Tre Fontane è solo 0-0

NOTIZIE ROMA CALCIO – La Roma Primavera pareggia contro la Spal, bloccata sullo zero a zero dalla squadra dell’ex giallorosso Scurto e fallisce l’assalto alla vetta della classifica, dove l’Inter resta in testa.

Primo tempo molto noioso, con l’unica vera occasione che capita sui piedi di Felix, anche oggi schierato titolare da De Rossi al posto di Tall, ma il piattone dell’attaccante ghanese viene deviato in angolo da Galeotti.

Nella ripresa è ancora sull’asse Podgoreanu-Felix che la Roma è molto pericolosa, ma anche stavolta è bravo il portiere della Spal che in uscita bassa riesce a salvare la porta, chiudendo a valanga sul numero 9 giallorosso.

La gara non si sblocca, e allora mister De Rossi decide di gettare nella mischia anche Tall in coppia con Felix, mettendo Cassano a sostegno delle due punte, quindi subentra anche il giovane attaccante Voelkerling Persson, prestato dall’Under 18 giallorossa. Ma senza effetti: finisce zero a zero, con la Primavera che continua a raggranellare pareggi.

Giallorossi.net – G. Pinoli