FONSECA: “Decisiva l’assenza di certi giocatori nella parte cruciale di stagione. Con Veretout e Spinazzola qualcosa è stato sbagliato”

AS ROMA NEWS – Mister Paulo Fonseca torna a parlare della sua Roma nella conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro la Sampdoria che si giocherà domani sera alle ore 20:45. Queste le domande fatte da tv, giornali e radio e le risposte del tecnico portoghese:

Sky Sport: “All’andata la Roma era terza in classifica davanti a Juve, Lazio e Atalanta. Ora è settima. Qual è il suo rimpianto più grande?”

“Per me è chiaro, sono mancati giocatori importanti nella fase decisiva della stagione, e questo è stato decisivo”.

Sky Sport: “Quale consiglio darebbe alla proprietà per rinforzare la Roma?”

“Io penso solo alle partite, non devo dare consigli alla società. Faccio solo il mio lavoro”.

Gazzetta dello Sport: “C’è stato qualcosa di affrettato con Spinazzola, Veretout ed El Shaarawy?”

“Qualcosa evidentemente abbiamo sbagliato con Spinazzola e Veretout. C’erano segnali positivi, non sembravano esserci problemi. Noi avevamo bisogno di loro, era importante farli giocare, e se i segnali sono positivi non c’è senso non correre rischi. Non c’erano segni che questo potesse succedere, e oggi rifarei lo stesso”.

Il Romanista: “Quale indicazioni ha dato alla squadra all’intervallo? Ridirebbe le stesse cose?”

“La strategia stava funzionando nel primo tempo, e cambiare non aveva senso. Stavamo facendo bene. Dopo è successo quello che è successo”.

Ansa: “Come si trovano gli stimoli in una stagione che non ha più obiettivi?”

“Io sono un professionista, amo il calcio, voglio essere sempre professionista e sono motivato fino a fine stagione. Qui tutti noi dobbiamo pensare a essere seri, e a difendere la Roma con la stessa motivazione”.

Rete Sport: “La Roma merita questa posizione?”

“I bilanci li facciamo alla fine del campionato”.

Tele Radio Stereo: “Fuzato ha possibilità di giocare?”

“Sì, visto l’infortunio di Pau. E’ una possibilità”.

Centro Suono Sport: “E’ mancato a Manchester capire come rendere la squadra più efficace?”

“Basta pensare al Manchester, ora dobbiamo pensare alla Sampdoria”.

Roma Radio / Roma TV: “Come affreneremo questa partita? Che Samp di aspetta?”

“I ragazzi li ho sentiti bene, ma abbiamo tanti problemi. Ma entreremo in campo con una squadra forte e motivata. La Samp sta facendo un grande campionato, sono molto forti fisicamente, è una squadra molto intensa. Sarà una partita difficile”.

Giallorossi.net – A. Fiorini