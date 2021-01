FONSECA: “Io in bilico? Oggi ho parlato con Friedkin, ho il suo appoggio. Dzeko domani non ci sarà. I sei cambi? Avrei dovuto conoscere le regole”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Mister Paulo Fonseca parla in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato, diventato importantissimo per la sua avventura in giallorosso, contro lo Spezia. Queste le domani di giornali, tv e radio e le relative risposte del tecnico portoghese su quanto sta succedendo dentro la Roma:

Sky Sport: “Domani partita delicata. Ci sono tanti malumori, come arriva lo spogliatoio? E’ in ballo il suo futuro?”

“Io ho sempre sentito l’appoggio del presidente. Anche oggi abbiamo parlato e ho sentito il suo appoggio. Questa per me non è una questione”.

Sky Sport: “C’è qualcosa che non va con Dzeko? Domani giocherà?”

“Sfortunatamente ho qualche problema con i giocatori. Mkhitaryan è in dubbio e Dzeko ha avuto una contusione nella partita. Ieri ha sentito un fastidio, non sarà pronto con la partita di domani. Il mio rapporto con Edin? Non ho niente da dire. Sono concentrato per la partita di domani e pensare a chi è pronto per domani”.

Il Tempo / Gazzetta dello Sport: “Come può la Roma non conoscere il regolamento delle sostituzioni? Non crede che l’allenatore dovrebbe sapere le regole del paese in cui allena?”

“E’ vero, dovremmo saperle. Il problema è che cambiano spesso, tutti gli anni, e ci sono altre competizioni in cui è possibile farlo. Ma non voglio scappare dalle mie responsabilità. Ora però dobbiamo pensare alla gara con lo Spezia”.

Corriere della Sera / Tele Radio Stereo: “Conferma le voci del dopo Roma-Spezia? Può raccontare cosa è successo con Dzeko?”

“E’ un anno e mezzo che sono qui, so come funzionano le cose. Quando non viciniamo, si parla sempre male e io non voglio contribuire a questa speculazione”.

Corriere dello Sport: “La squadra è ancora dalla sua parte?”

“Sì”.

Ansa: “Se si rendesse conto che la squadra non la segue più, sarebbe pronto a dimettersi?”

“Questo è un progetto nuovo, con un presidente nuovo, col tempo sorgono difficoltà ma dobbiamo crescere con le difficoltà. Ma io non sono il tipo di persona che si arrende”.

Il Romanista: “Certi errori come nell’azione dell’espulsione di Pau Lopez da cosa sono causate?”

“Nel calcio se non ci sono errori non ci sono gol. Quello che è importante è dire che noi analizziamo sempre quello che facciamo”.

Leggo: “Pinto sta seguendo sul mercato le indicazioni che ha dato? Quanto è coinvolto?”

“Stiamo lavorando tutti insieme per cercare le migliori soluzioni”.

Rete Sport: “Come stanno Pedro e Mkhitaryan?”

“Pedro non potrà giocare. Testeremo le condizioni di Mkhitaryan oggi, per capire se potrà giocare domani”.

Centro Suono Sport: “Negli ultimi tempi le viene imputato di non leggere le gare in corso. Come risponde?”

“Quando vinciamo non c’è nessun problema, quando perdiamo è normale che si parli di queste questioni. Ogni gara è diversa, devo capire i momenti e prendere decisioni. Io sbaglio, come tutti”.

Roma TV: “Come ha visto Borja Mayoral in allenamento?”

“Bene. Per me ha fatto una grande partita contro lo Spezia, è vero che ha sbagliato, ma ha creato tanto. Lui è un giovane, la cosa più importante per me è sentire che lui sta lavorando per la squadra. Il gol arriverà”.

Roma Radio: “Che Spezia si attende?”

“Sarà una partita difficile. Lo Spezia ha un’identità propria e non cambierà, affrontiamo una squadra che vuole avere la palla. Stiamo preparando la partita per poter vincere domani”.

