Sarri apre alla Roma tramite i suoi agenti

AS ROMA CALCIOMERCATO – Maurizio Sarri apre alla Roma. Il futuro di Paulo Fonseca sula panchina giallorossa è di nuovo tornato incerto, e il tecnico portoghese sembra giocarsi la conferma nel match di domani pomeriggio contro lo Spezia.

Tra i profili che il club capitolino sta seguendo in queste ore per costruire un nuovo progetto tecnico c’è anche quello di Maurizio Sarri, ex allenatore della Juventus che dovrebbe però prima risolvere il contratto che lo lega ai bianconeri.

Ma stando a quanto riferisce Nicolò Schira, giornalista della Gazzetta dello Sport, l’allenatore toscano ha già mandato segnali di apertura all’ipotesi di allenare la Roma qualora dovesse essere contattato. Sono gli agenti dell’allenatore ad averlo comunicato alla dirigenza giallorossa.