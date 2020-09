Fonseca e la questione cambi: mai così pochi in serie A. Messaggio al club?

NOTIZIE AS ROMA – La questione cambi in casa Roma tiene banco tra tifosi ma anche sui principali quotidiani. Paulo Fonseca, sia nello scorso finale di campionato, che in questo avvio, sta dimostrando di cambiare poco nei finali di partita nonostante le nuove regole permettano ben 5 sostituzioni.

Una novità che dovrebbe essere sfruttata meglio dall’allenatore. Emblematico il caso dell’Inter, che contro la Fiorentina ha utilizzato la panchina lunga per cambiare volto alla gara e ribaltare l’esito della partita. La Roma, di contro, è stata la squadra che in Serie A sta sfruttando meno le cinque sostituzioni.

Il problema sta proprio qui. Con quei pochi cambi Fonseca sembra voler dare un segnale alla società: servono nuovi innesti. Le alternative in panchina non convincono. Alcune scelte sono obbligate e dettate dalla condizione di alcuni giocatori: Carlez Perez e Kluivert sono stati colpiti dal Covid e la loro condizione fisica potrebbe non essere brillante. Alcuni ruoli però vanno coperti al più presto: un difensore centrale, un terzino destro e un vice Dzeko sembrano prioritari. E il tempo stringe.

