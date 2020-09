Fonseca incassa la fiducia di Friedkin e ora aspetta almeno due rinforzi sul mercato

NOTIZIE AS ROMA – Al termine del pareggio contro la Juventus, il Ceo Fienga ha fatto sapere a Fonseca che Dan Friedkin era soddisfatto dello spirito messo in campo dalla squadra nel match contro i bianconeri. Lo rivela l’edizione odierna de Il Messaggero (U. Trani).

Si allenta così la pressione sul tecnico portoghese, racconta il giornale: Fonseca ha rafforzato la sua posizione nei confronti della squadra e, in parte, anche della società. Ma per il futuro della Roma conta soprattutto il suo rapporto con i Friedkin. Da (ri)conquistare.

Adesso però il portoghese si aspetta di essere accontentato sul mercato in questi ultimi giorni di contrattazioni. Fonseca aveva chiesto quattro rinforzi: un centrale difensivo esperto, un laterale destro, un regista di ruolo e un centravanti di scorta. Adesso dovrebbe incassarne solo due: il difensore da piazzare in mezzo alla linea arretrata e il vice Dzeko. E non è certo che sia ascoltato sui nomi.

Fonte: Il Messaggero