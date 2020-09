ULTIME DA TRIGORIA: Fazio torna in gruppo, ancora out Karsdorp e Perotti

AS ROMA NEWS – Prima giornata di lavoro della settimana per la Roma in vista del match contro l’Udinese di sabato prossimo.

La squadra come consueto è stata divisa in due gruppi: scarico in palestra per chi ha giocato contro la Juventus, mentre il resto della squadra si è allenata su Campo Testaccio.

Lavoro sulla tecnica individuale, con un torello iniziale dove mister Fonseca ha insistito con i propri calciatori sulle linee dei passaggi, seguita da una parte tattica. Lavoro individuale per Karsdorp e Perotti. Torna in gruppo Federico Fazio.