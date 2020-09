I Friedkin “snobbano” l’Eur e lavorano a Trigoria su marketing e sponsor. Pronto il ricorso per lo 0-3

NOTIZIE ROMA CALCIO – Dan e Ryan Friedkin continuano a lavorare senza sosta, e lo stanno facendo privilegiando la sede di Trigoria, scrive oggi “Il Messaggero” (S. Carina), a discapito di quella di Viale Tolstoj all’Eur.

Nelle stanze di Trigoria sono andate in scena una serie di riunioni con i manager dell’area marketing per ottimizzare le entrate derivanti dagli sponsor. Tra i punti nell’agenda dei nuovi proprietari, anche lo Stadio della Roma.

Intanto oggi sarà depositata la richiesta di riserva di appello per il 3 a 0 a tavolino subito nella prima giornata contro l’Hellas Verona. I tempi per discuterlo variano dai 10 ai 20 giorni. Nel club capitolino, comunque, tutti sono consapevoli della difficoltà di ribaltare la sentenza. L’unica speranza è che la Corte sportiva d’Appello interpreti il caso come inedito e si convinca che esistano i presupposti per modificare la regola.

Sempre oggi è in programma l’assemblea degli azionisti, la prima dell’era Friedkin. Tra i vari punti all’ordine del giorno, la nomina dell’intero Cda che sarà composto da: Dan e Ryan Friedkin, Fienga, Watts, Williamson, Moreira-Dunkel, Navarra, Pellegrini e Gandini. Ha ripreso il via l’iter legato all’Opa sul 13,4% delle azioni in mano ai piccoli azionisti ed è diventato ufficiale l’addio di Mauro Baldissoni.

Fonte: Il Messaggero