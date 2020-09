Totti e la ragazza uscita dal coma

NOTIZIE AS ROMA – Francesco Totti incontra Ilenia Matilli, la 18enne uscita dal coma dopo nove mesi anche grazie all’ascolto dell’inno della Roma e di un videomessaggio del leggendario ex capitano giallorosso.

La ragazza, rimasta gravemente ferita in un incidente stradale in cui morì la sua migliore amica, si trova al Gemelli dove la attende una lunga e delicata riabilitazione, ma dove ha anche avuto la possibilità di conoscere il suo idolo di sempre: Totti ha regalato a Ilenia, ex calciatrice della Lazio ma tifosa giallorossa, la prima maglia della Roma di questa stagione.

“Devi riprenderti la tua vita, voglio vederti preso fuori dall’ospedale“, le parole di Totti alla ragazza. A cui ha fatto seguito una promessa, rivelata dai genitori di Ilenia: “Appena tornerà a casa verrà a cena da noi, lo accoglieremo come un fratello, è una persona straordinaria“.

Fonte: Leggo