Roma, proposto Lacazette: Friedkin studia l’affare e dice no per via dei costi

AS ROMA NEWS – Clamorosa indiscrezione di mercato: la Roma ha valutato l’investimento Lacazette, ma alla fine ha deciso di non tentare il colpo per l’attacco. Lo rivela il giornalista Matteo De Santis de La Stampa.

Un paio di intermediari la scorsa settimana hanno proposto ai giallorossi l’attaccante francese dell’Arsenal, ma Dan Friedkin, dopo un’attenta valutazione dei costi dell’operazione, ha detto “no grazie“.

Tra ingaggio e costo del cartellino la Roma avrebbe dovuto investire una somma considerevole per un giocatore di 29 anni. I giallorossi sono alla ricerca da giorni di un attaccante da affiancare a Dzeko, e stanno provando a chiudere per Borja Mayoral.