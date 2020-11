Fonseca e Pinto, patto portoghese: ecco come nascerà la nuova Roma

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – L’arrivo di Tiago Pinto a Trigoria non poteva essere notizia migliore per Paulo Fonseca, che rafforza dunque la sua posizione dentro la Roma. Non è un mistero, scrive l’edizione odierna di Leggo (F. Balzani), che il dirigente ex Benfica volesse l’allenatore della Roma al Benfica durante la scorsa estate, quando la posizione del tecnico sembrava essere in bilico.

Pinto dunque ha la massima stima di Fonseca, crede molto nelle sue qualità di allenatore, e la Roma dunque sembra destinata ad andare avanti con questa nuova coppia portoghese alla guida sportiva del club. A Trigoria i due potranno condividere un progetto che si baserà su un mix di giocatori esperti e giovani proprio come avveniva al Benfica dove al fianco di Otamendi e Pizzi sono sbocciati talenti come Felix o Florentino. Alcuni rivenduti a peso d’oro.

L’intenzione dei Friedkin, però non è quella delle plusvalenze a tutti i costi. Dan e Ryan puntano a valorizzare i tanti talenti della Primavera insieme ad acquisti mirati che possano portare risultati sportivi. Pinto, anche grazie al buon rapporto con l’agente Mendes, avrà un canale preferenziale sul mercato portoghese. E avrà poteri extra anche nella scelta di un direttore “di campo” : in tal senso occhio a Nuno Gomes.

Fonte: Leggo